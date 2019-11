Rezvani daagt Tesla uit met Tank

Rezvani Motors daagt Tesla uit om te bewijzen dat de onlangs onthulde Cybertruck daadwerkelijk bestand is tegen kogels. "Tesla, neem je ballen mee en wij brengen onze AK-47 mee," schrijft Rezvani in een persbericht. Volgens Rezvani is de video waarin Tesla een grofweg 70.000 dollar kostende vierwielaangedreven Cybertruck laat 'touwtrekken' met een achterwielaangedreven Ford F-150 met een prijskaartje van zo'n 30.000 dollar aanleiding voor de uitdaging. "In dat licht gezien vragen wij ons af of er niet alleen vraagtekens te stellen zijn bij het trekvermogen van de Cybertruck," legt Rezvani uit.

Rezvani verklaart ook best in te zijn voor een potje touwtrekken met de Cybertruck. Dat is niet het enige. Het excentrieke bedrijf heeft ook geen goed woord over voor het ontwerp van Tesla's pick-up, en neemt daarbij geen blad voor de mond. "De pick-up van Tesla is een van de slechtste ontworpen auto's ooit, en wij passen dat graag kosteloos aan," schrijft CEO Ferris Rezvani.

In augustus presenteerde Rezvani de tweede generatie van de Tank, een heftig vormgegeven offroader waarvan ook een 1.000 pk sterke variant beschikbaar is met een opgepompte 6.2 Demon-V8 van FCA Automobiles onder de kap. De Tank en Tank X zijn door Rezvani niet alleen van bepantsering, maar ook van zaken als nachtkijkers, rookbommen, handgrepen die stroomstoten kunnen geven en dergelijke te voorzien.