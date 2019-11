Getouwtrek tussen Ford en Tesla

De markt voor pick-ups is in de Verenigde Staten nog altijd springlevend. Tesla haakt daar dan ook graag op in met haar volledig elektrische Cybertruck en vooralsnog belooft de publieke ontvangst veel goeds voor het merk. Er zijn volgens CEO Elon Musk al ruim 200.000 pre-orders binnen. Toch heeft Tesla nog een hele lange weg te gaan om de absolute verkooptopper, de Ford F-150, van de troon te stoten. In een 'touwtrekwedstrijdje' heeft de Tesla in ieder geval al wél aan het langste eind getrokken, maar daar is Ford het niet mee eens.

In de video zien we een F-150 die door de Cybertruck met gierende banden van zijn plek wordt getrokken. Een filmpje waarmee Musk maar al te graag laat zien hoe geweldig zijn nieuwste creatie is. Net als de presentatie waarbij de ruiten van de Cybertruck sneuvelden, is dit pr-moment niet verstoken van controverse. Het zou hier namelijk gaan om een F-150 met enkel achterwielaandrijving en de 'slechts' 330 pk leverende 2,7-liter V6. "Elon, stuur ons een Cybertruck en wij zullen appels met appels vergelijken", reageert de vice-president van Ford X, de tak van het bedrijf die zich richt op innovatieve mobiliteit.

Ford is niet de enige partij die zich kritisch uitlaat. Diverse Twitteraars betichten Tesla van vals spel en vinden dat ze het maar eens tegen de Ford F-150 Raptor moeten proberen. Die zou op papier een waardiger tegenstander moeten zijn. Daarbij moet wel worden aangetekend dat die fors duurder is dan de Cybertruck en het op diverse specificaties moet afleggen tegen Tesla's nieuweling. Of dit rollen met de spierballen relevant is, valt te bezien. Spraakmakend is Tesla in ieder geval wederom!