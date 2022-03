Restauratie 'langste auto ter wereld' compleet

De langste auto ter wereld heeft de toepasselijke bijnaam ‘The American Dream’ en werd in 1986 gebouwd op basis van een Cadillac Eldorado uit 1976. Dat is al het eerste opmerkelijke feit, want zo’n Eldorado is een (voorwielaangedreven!) coupé. Met 5,69 meter is het bepaald geen kleine coupé, maar bouwer Jay Ohrberg vond dat lang niet genoeg. Hij rekte de Cadillac-koets in eerste instantie op tot 18,28 meter. Later werd de auto nogmaals verlengd, ditmaal tot 30,5 meter. Tijdens de restauratie kwam er nog niets bij, zodat het totaal nu op een ongelofelijke 30,54 meter komt. Ter vergelijking: de superlange vrachtwagens die je nu soms op de snelweg ziet rijden, zogenaamde LZV’s of Ecocombi’s, zijn maximaal 25,25 meter lang.

De super-Cadillac werd in de beginjaren vooral gebruikt voor films en videoclips, maar stond na die carrière jarenlang buiten. In die tijd raakte hij ernstig in verval. Een praktisch doel of een markt lijkt er buiten de filmindustrie dan ook niet te zijn voor dit monsterlijke apparaat. Toch werd in 2019 een koper gevonden. Michael Dezer is eigenaar van het Dezerland Park Car Museum in Orlando, Florida. en daarmee vermoedelijk de enige persoon op aarde die de auto kan gebruiken. Zelfs in de VS is deze ‘auto’ namelijk te groot om op de openbare weg te worden ingezet. De restauratie werd verzorgd door ene Michael Manning, die het ding aan Dezer verkocht. Het project nam zo’n drie jaar in beslag en kostte meer dan 250.000 dollar.

De immense lengte is niet het enige opmerkelijke aan deze superlimo. De auto heeft maar liefst twaalf assen, waarvan er vier halverwege zijn gemonteerd om het ongetwijfeld immense gewicht te dragen. De voorruit begint pas na drie assen, terwijl de immense neus één van de twee aanwezige V8-motoren herbergt. De tweede zit juist helemaal achterin.

Het klapstuk van deze ultieme limousine is aan de achterzijde te vinden. Na een ogenschijnlijk eindeloze ‘passagierscabine’ treffen we daar namelijk achtereenvolgens een zwembad en een heus helikopterplatform aan. En ja, daar kan écht een helikopter op landen, zoals onderstaande video bewijst.