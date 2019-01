Een kleine vijf jaar na zijn introductie is de Renault Twingo gefacelift. Naast een nieuwe neus en kont gebeurt er ook het een en ander onder de motorkap. Of naja, in de achterbak dan in dit geval.

Twee nieuwe benzinemotoren vinden namelijk hun weg naar de compacte Fransman. De huidige Twingo wordt alleen met de SCe 70 benzinemotor aangeboden. Deze wordt nu verlost door de nieuw ontwikkelde SCe 75 met handgeschakelde vijfbak en de TCe 95 driecilinder turbomotor. Deze motor is leverbaar met handgeschakelde vijfbak of zestraps EDC-automaat. Zoals het een echte facelift betaamt is ook het uiterlijk van de Twingo aangepakt. Het vernieuwde front kenmerkt zich door een nieuw ontworpen bumper en nieuwe koplampen met geïntegreerde C-vormige led-dagrijverlichting. Twee nieuwe sleuven aan weerszijde van de bumper moeten het geheel volgens Renault visueel breder maken. Ook de achterkant belandde op de tekentafel. Een nieuwe achterbumper met sierstrip steelt daar samen met nieuwe achterlichten de show.

Op het linker achterpaneel komen we een nieuw onderdeel tegen. Elke versie krijgt daar standaard en luchtinlaat voor een betere motorkoeling. Met de komst van de vernieuwde Twingo introduceert Renault ook twee andere carrosseriekleuren: Jaune Mango en Blanc Quartz. Binnenin bleven de wijzigingen binnen de perken. Naast een voortaan standaard gesloten dahsboardkastje en beweegbare bekerhouders werden de pookknop van de handgeschakelde versies en de hoedenplank onder handen genomen. Het nieuwe Easy Link-multimediasysteem met 7-inch touchscreen is voortaan in de luxere versies aanwezig.

Wanneer de vernieuwde Twingo bij de Nederlandse dealers staat, is vooralsnog onbekend. Prijzen volgen logischerwijs ook in een later stadium.