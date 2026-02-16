Renault Symbioz voor het eerst als mild-hybride

De Renault Symbioz is er voor het eerst met een mild-hybride aandrijflijn. Die voor de ruime cross-over nieuwe aandrijflijn levert de Symbioz geen lagere vanafprijs op.

De Renault Symbioz was er tot op heden enkel met een volledig hybride aandrijflijn. Het leveringsgamma wordt nu uitgebreid met een nieuwe mild-hybride aandrijflijn, dezelfde die onlangs terugkeerde naar kleinere broer Captur. Ook nu gaat het om een 1.3 viercilinder benzinemotor met een systeemvermogen van 140 pk en 245 Nm. Schakelen gaat met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Met zijn 140 pk is de mild-hybride Symbioz 20 pk minder potent dan de volledig hybride Symbioz E-Tech 160.

De mild-hybride kost minimaal €37.790. Voor dat geld krijg je direct de Techno-uitvoering. De enige andere uitvoering waarmee de Renault Symbioz Mild-hybrid 140 EDC verkrijgbaar is, heet Esprit Alpine en kost €39.390.

De volledig hybride Renault Symbioz blijft de variant met de laagste vanafprijs. Die is er immers vanaf €36.290. Voor dat geld krijg je echter de Evolution-uitvoering, een instapper die in combinatie met de mild-hybride aandrijflijn niet leverbaar is. Voor een als Techno uitgevoerde Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 ben je €38.290 kwijt, €500 meer dan voor een gelijk uitgevoerde mild-hybride Symbioz. De hybride Symbioz is er verder als Esprit Alpine (€39.890) en Iconic (€42.390).