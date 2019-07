Renault Sandero én Logan onder het mes

In diverse buitenlandse markten waar merknaam Dacia wegens het ontbreken van enige lokale historie niet wordt gevoerd, gaan auto's als de Logan en Sandero als Renault door het leven. Om een groter onderscheid te maken tussen de Dacia-modellen en de momenteel op designvlak nog nagenoeg identieke Renault-versies daarvan, krijgen de ver-Renaulde Dacia's meer een eigen gezicht.

Vandaag beleven de vernieuwde Logan en Sandero voor de Zuid-Amerikaanse markt hun publieksdebuut. Wat blijkt: vooral de Sandero past van achteren bezien met zijn nieuwe achterlichten beter bij auto's als de huidige Mégane en daarmee dus beter bij de Renault-familie. De in het Renault Design Center in Sao Paolo hertekende modellen krijgen nieuwe dagrijverlichting in de koplampen en optioneel zijn de achterlichten uit te rusten met led-techniek. In het interieur past Renault nieuwe materialen toe, maar dat is het niet enige. Het stuurwiel wordt vernieuwd en ook het bovenste deel van de middenconsole oogt anders dan voorheen. De stoelen zijn volgestopt met dikker schuim en dat moet het comfort verhogen en ook de infotainment is gemoderniseerd en kan nu overweg met softwre als Android Auto en Apple Caplay.

Renault levert in Zuid-Amerika nu ook een model dat simpelweg Stepway heet, in feite de Sandero Stepway. Die versie onderscheidt zich met zijn stoerder ogende bumpers van de rest van de Sanderos. Daarbij heeft de Stepway-versie afwijkende achterlichten. De kunststof opsmuk rondom is niet langer voorbehouden aan die Stepway-smaak, want wie in Zuid-Amerika een Sandero met X-Tronic-automaat besteld, krijgt onder meer ook met kunststof opgeleukte wielkastranden. Daarnaast is er net als voorheen weer een stoere RS 2.0, een van een tweelitermotor én een zesbak voorziene Sandero met sportieve looks en een aangepast uiterlijk. Op de motorenlijst van de Logan, Sandero en Stepway staat onder meer een 115 pk sterke atmosferische 1.6 en een 79 pk sterke atmosferische 1.0.

Voor de duidelijkheid: de Europese Dacia-versies van de Sandero en Logan krijgen zeer waarschijnlijk níet deze vernieuwde koets.