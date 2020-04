Renault: 'Mégane mogelijk slachtoffer bij switch naar EV's'

Dit decennium staat voor alle grote autofabrikanten in het teken van de switch naar elektrische auto's. Complete EV-modellengamma's worden uit de grond gestampt en zullen op den duur de traditionele modellen meer en meer naar de uitgang verwijzen. Bij Renault wil men per 2023 acht elektrisch aangedreven auto's in het aanbod hebben. Het ziet ernaar uit dat het de Mégane de kop kan gaan kosten, omdat Renault het ontwikkelingsbudget verschuift naar de nieuwkomers. Dat suggereert althans Renaults hoofdontwerper Laurens van den Acker tegenover AutoExpress.

Volgens de Nederlander is het logisch dat er vanwege de EV-uitbreiding geschoven moet worden met potjes en dat de minder succesvolle modellen dan mogelijk het veld ruimen: "We kunnen het niet bekostigen om dit allemaal tegelijkertijd te blijven ontwikkelen, dus sommige auto's zullen dan moeten verdwijnen. De Mégane bevindt zich in een almaar moeilijker segment. Je moet je geld steken in de toekomst van de markt," aldus Van den Acker.

Hoewel de Mégane nog altijd goed verkoopt, is er wel een dalende lijn te bemerken. Twintig jaar geleden verkocht Renault op jaarbasis nog zo'n 300.000 Méganes in Europa, met in 2004 zelfs een uitschieter naar bijna 500.000. Na 2012 is het per jaar niet meer boven de 170.000 gekomen en de afgelopen twee jaar verkochten de Fransen pakweg 130.000 Méganes op jaarbasis. In Nederland is de huidige Mégane voorlopig ook nog aanzienlijk minder succesvol dan haar voorgangers, met de 7.722 exemplaren verkochte exemplaren van 2017 als voorlopig hoogtepunt. Vorig jaar verkocht Renault hier 3.775 Méganes.