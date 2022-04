Renault Mégane II - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Renault Mégane II was zonder meer opmerkelijk gevormd. Dat lag niet aan de neus, maar het was wel de neus die in 2006 op de schop ging.

Wie aan het Renault van het begin van de 21e eeuw denkt, komt al snel uit bij kwaliteitsproblemen. De gebrekkige betrouwbaarheid van Renaults uit die tijd is legendarisch. Op designgebied was dit echter juist een topperiode voor het merk. Kijk maar eens goed naar de tweede generatie van de Renault Mégane. Met zijn scherpe lijnen en rechte vouwen oogt die auto eigenlijk nog steeds modern, terwijl de typerende kont van de hatchbackvariant wonderlijk mooi in het plaatje past. Het was dan ook die achterzijde waarnaar in 2002 alle aandacht uit ging. De voorkant was wat minder opvallend, maar nog steeds lekker herkenbaar. Scherp gelijnde koplampen stonden hier min of meer in een V-vorm tegenover elkaar. Aan de binnenzijde sloten ze direct aan op een tweedelige grille, die juist horizontaal in de neus werd geplaatst.



Bij de facelift van 2006 werd juist aan dat gezicht iets gesleuteld. De grille bleef tweedelig en de V-vorm bleef ook intact, maar de combinatie van grille-deel en koplamp is vanaf dit jaar veel meer één geheel. Dat komt doordat vanaf 2006 niet alleen de onderkant, maar ook de bovenkant van deze combinatie met één rechte lijn wordt getekend. Voor een modernere aanblik kregen alle Méganes, dus ook versies zonder xenon, koplampen met ‘lenzen’.

Bumperstrip

Lager in de neus treffen we vanaf 2006 een nieuwe voorbumper aan. Ook hier sluit het lijnenspel wat beter op elkaar aan, onder meer doordat de ‘bumperstrip’ met de facelift optisch wat meer samensmelt met de luchtinlaat. De achterzijde, traditioneel wat onderbelicht bij facelifts, wordt getrakteerd op achterlichten met een andere indeling. Ook hier wordt de vorm het paneel op de bumper aan de onderzijde iets afgerond. Bovendien wordt deze ‘strip’ nu meestal in carrosseriekleur uitgevoerd, waar het voor de facelift doorgaans bij een grijstint bleef.