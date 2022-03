Renault Mégane E-Tech Electric - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Renault was één van de eerste fabrikanten die een EV op de prijslijst had staan, maar een volwaardige elektrische gezinsauto ontbrak tot voor kort nog. De Mégane E-Tech Electric vult dat gat op. Instappen kan vanaf het uitrustingsniveau 'Equilibre', het Franse woord voor evenwicht. Of er inderdaad sprake is van een evenwicht tussen de prijs en de standaarduitrusting van de elektrische Mégane, zoeken we uit.

Renault Mégane E-Tech Electric EV40 130 pk Equilibre

€35.390

De modelnaam 'Mégane' bestaat al sinds de jaren negentig. De Mégane E-Tech Electric heeft echter alleen zijn naam gemeen met de reguliere Mégane. Verder is hij helemaal nieuw en rolt hij op het CMF-EV-platform. Op de prijslijst staan een aantal varianten. Onderaan staat de basisversie EV40 met 130 pk en een accu van 40 kWh. Daarmee kun je op één acculading 300 WLTP-kilometers afleggen. De maximale laadsnelheid op wisselstroom is 22 kW, aan de snellader zuigt de basisversie zich met maximaal 85 kW vol met stroom. Heel vlot is hij voor EV-begrippen overigens niet. De sprint naar de 100 km/h is geklaard in 10 seconden en bij 150 km/h is de koek op.

De 130 pk sterke versie is ook leverbaar als EV60 met een groter accupakket van 60 kWh. In dat geval kun je snelladen met een maximale laadsnelheid van 130 kW en bedraagt de WLTP-actieradius 470 kilometer. Deze variant is alleen leverbaar in combinatie met het uitrustingsniveau 'Evolution ER'. Is 130 pk toch wat te weinig vermogen? Dan biedt Renault nog de EV60 met 218 pk. Dan snelt de Mégane opeens in 7,5 seconden naar de 100 km/h en is bij 160 km/h de puf eruit. Op het gebied van actieradius lever je met 450 kilometer wel iets in ten opzichte van de EV60 met 130 pk.

Aankleding naar keuze

Vanbuiten oogt de instapper van de Mégane E-Tech Electric niet echt als zodanig. 18-inch lichtmetaal is bijvoorbeeld standaard, net als led-koplampen en -achterlichten. Daarbij hoort ook een lichtsensor. De basisversie is vooral te herkennen aan de zwarte omlijsting van de zijruiten en het ontbreken van privacy glass. Wil je niets bijbetalen, dan spuit Renault de elektrische Mégane in de kleur 'blanc glacier'. Voor een andere kleur moet je minimaal €800 dokken. De duurste drie kleuren kosten €950. Renault biedt daarnaast voor €1.000 nog 20-inch lichtmetalen wielen aan op de instapversie. Om de auto een beetje aan te kleden, hoef je dus niet per se je heil te zoeken bij de duurdere uitrustingsniveaus.

Verder rust Renault de Mégane E-Tech Electric standaard uit met zaken als een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter en keyless entry. De zijspiegels zijn elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, maar niet automatisch dimmend of elektrisch inklapbaar. In de kofferbak ligt een Type 2 mode 3-laadkabel op je te wachten om te kunnen laden bij publieke laadpalen of een wallbox. Een warmtepomp is standaard niet inbegrepen. Wil je die wel, dan moet je €1.000 op tafel leggen. Op het gebied van veiligheid zijn een Active Emergency Braking System, Lane Keep Assist en verkeersbordenherkenning standaard aanwezig. De Mégane E-Tech Electric is voorzien van cruisecontrol, maar deze is niet adaptief. Adaptieve cruisecontrol is ook niet leverbaar als optie op de instapper.

Uniform

Waar de basisversie van de Mégane E-Tech Electric zijn aard aan de buitenkant nog aardig weet te verhullen, lukt dat in het interieur iets minder goed. Om te beginnen is het interieur slechts verkrijgbaar in één uniforme samenstelling met bekleding in zwarte stof. Zilverkleurige accenten in de deuren en op het dashboard zorgen voor wat franje. Het grootste onderscheid met de duurdere versies schuilt echter tussen de voorstoelen. De middenconsole van de Equilibre is namelijk open en mist een middenarmsteun, waardoor het interieur ineens een stuk simplistischer oogt. Die middenarmsteun en hoge middenconsole kun je overigens wel bestellen voor €900 in het 'Pack Comfort'. Daar krijg je dan meteen een regensensor en klimaatregeling bij.

Qua digitale voorzieningen zit de Mégane standaard al aardig goed in zijn spullen. Voor de neus van de bestuurder huist een digitaal instrumentarium van 12,3 inch, dat naar rechts toe haast naadloos overloopt in een 9-inch touchscreen. Apple CarPlay en Android Auto zitten daar al direct bij in, net als vijf jaar connectiviteit via de My Renault App. Het audiosysteem is met vier speakers wel enigszins onderbemeten voor muziekliefhebbers. Onder het scherm zit een rij knoppen voor de bediening van de ventilatie. Die zul je op de Equilibre vaak moeten gebruiken, want de airconditioning moet je met de hand bedienen, tenzij je kiest voor het eerder aangehaalde 'Pack Comfort'.

Andere optiepakketten die je nog kunt krijgen op de Equilibre zijn het 'Pack winter' (verwarmbaar, met leer bekleed stuurwiel, stoelverwarming en elektrisch verstelbare lendensteun voor de bestuurdersstoel) en het 'Pack city' (elektrisch inklapbare buitenspiegels en parkeersensoren aan de voor- en zijkant) voor respectievelijk €550 en €450. Op de EV40 kun je ook nog kiezen voor het uitrustingsniveau 'Techno', dat €3.000 extra kost. Dan zijn zaken als adaptieve led-koplampen, een 12-inch touchscreen, automatisch dimmende binnenspiegel en draadloos opladen voor de smartphone inbegrepen.

Geen scherpe aanbieding

Al met al is de Mégane E-Tech Electric voor ruim 35 mille zeker niet kaal, maar is het ook geen heel scherpe aanbieding. Ten opzichte van de Volkswagen ID3, één van zijn belangrijkste concurrenten, kost de Renault in de basis €1.400 extra. Op de Mégane krijg je voor dat geld wel lichtmetalen wielen en een achteruitrijcamera, waar de Volkswagen dat niet heeft, maar de ID3 zet daar standaard dan weer zaken als automatische airconditioning, parkeersensoren voor, adaptieve cruisecontrol en draadloos laden voor de smartphone tegenover. Het is uiteindelijk dus maar net waar je voorkeur naar uitgaat.