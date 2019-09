Renault Kwid straks onder het mes

Zojuist schreven we over de spoedig door Maruti Suzuki te onthullen S-Presso, een compacte nieuwkomer die zich mengt in het segment waar auto's als de Kwid van Renault al even de Indiase dienst uitmaken. Die Renault Kwid werd in 2015 gepresenteerd en kwam een jaar later op de Indiase markt. Tijd voor een facelift.

Het front van de vernieuwde Kwid wordt doorspekt met designelementen die we zagen op de K-ZE, de kleine op de Kwid gebaseerde EV die Renault in China op de markt brengt. De voorzijde krijgt 'gelaagde' verlichting waarbij de bovenste laag vooral uit de led-dagrijverlichting bestaat. Middels een in de grille geplaatste chroomstrip wordt deze ledverlichting optisch met elkaar verbonden. De grille van de Kwid wordt vervangen door een nieuw exemplaar met horizontale lamellen. Op deze teaserfoto's lijkt Renault overigens een vrolijk gekleurde speciale uitvoering van de Kwid te tonen. Aan de achterzijde lijkt Renault nieuwe verlichting met led-techniek te monteren.

De 3,68 meter lange Kwid staat op het CMF-A-platform van Renault, een modulaire basis die ook door de onlangs gepresenteerde Triber wordt gebruikt. Op de motorenlijst staan straks gewoon weer een pak 'm beet 55 pk sterke 0.8 en een 68 pk sterke 1.0.