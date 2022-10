Renault komt in 2024 met nieuwe Arkana-achtige SUV

Ook Renault werkt inmiddels samen met het Chinese Geely en wil stevig investeren in Zuid-Korea. Nu laat het merk de proporties van zijn eerste product als gevolg van de samenwerking zien. In 2024 komt de SUV met schuin aflopende daklijn op de markt in Zuid-Korea, al wil de joint venture ook voor andere landen auto's gaan produceren.

Aanvankelijk zal het samenwerkingsverband auto's van D-segmentformaat bouwen op basis van 'de nieuwste' Volvo-techniek, zo laat Renault Korea Motors (RKM) weten. Over volledig elektrische auto's praat de Zuid-Koreaanse tak van het Franse merk nog niet, het gaat nadrukkelijk om hybrides. Daardoor is het aannemelijk dat zijn eerste producten op Volvo's CMA-platform komen te staan, waarop bijvoorbeeld Volvo de XC40 bouwt en Lynk & Co de 01. Het SEA-platform, dat Geely ontwikkelt, zal voor puur elektrische auto's zijn en zal dus (nog) niet gebruikt worden door RKM.

Renault Arkana

De auto die het merk nu teaset laat een stukje van een geheel nieuw ontwerp zien, dat elementen zal delen met later te introduceren auto's. In dit geval gaat het om een SUV met een maatje meer dan bijvoorbeeld de Renault Arkana. Ook die auto is slechts beschikbaar met hybride aandrijflijnen. De Renault Arkana rolt ook van de productielijn in Zuid-Korea, waar RKM's nieuwe product gebouwd zal worden. Ook de ontwikkeling en het ontwerp vindt plaats in dat land, waarbij de focus ligt op de daar gangbare infrastructuur voor bijvoorbeeld laden en connectiviteit.

Toch heeft Renault Korea Motors ook ambities om in andere delen van de wereld hun producten aan de man te brengen, waarvoor het merk dus begint met hybride modellen van D-segmentformaat. De teaser van deze SUV is het 'symbolisch startpunt' voor die ambitie, waarvoor het merk aanvankelijk €900 miljoen investeert. Of dat betekent dat we buiten de Renault Arkana om ook andere Renaults uit Zuid-Korea in Europa kunnen verwachten, is nog niet duidelijk.