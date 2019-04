Renault K-EV is klaar voor de markt

Renault heeft in China het doek verwijderd van de vorig jaar in conceptvorm getoonde K-EV. Het op de Kwid gebaseerde kleintje is volledig elektrisch.

Vorig jaar liet Renault al een voorproefje zien van de K-EV, een op de in de basis voor groeimarkten bestemde Kwid gebaseerde volledig elektrische stadsauto. In China stelt Renault nu de productieversie van die auto aan de wereld voor.

De K-EV is een belangrijk model voor Renault, daar het - als we de moeilijk in te delen Twizy even vergeten - zijn eerste volledig elektrische A-segmenter is. Daarnaast maakt de auto onderdeel uit van een ambitieus Chinees groeiplan. Renault acht de Chinese markt namelijk de markt waar het de meeste groei kan behalen. In 2022 wil de groep er 550.000 auto's per jaar verkopen. Het lokaal gebouwde portfolio moet in dat jaar bestaan uit 9 auto's. Het gros daarvan zal volgens Renault- je raadt het al - een SUV zijn. Drie van de nieuwkomers zijn helemaal elektrisch en deze K-EV lijkt daar de eerste van de zijn.

De K-EV rolt straks dus in China van de band en zal gebouwd worden door eGT New Energy Automotive, een joint-venture die de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance in China samen met Dongfeng hebben. Uitgebreide technische specificaties houdt Renault nog even onder de pet. Wel weten we dat de K-EV een wielbasis heeft van 2,42 meter en dat de bagageruimte een inhoud heeft van 300 liter. Daarmee is de auto dus net zo groot als de Kwid waarop -ie is gebaseerd. De K-EV Concept had een actieradius van zo'n 250 kilometer en die waarde verwachten we ook voor deze productieversie. Overigens krijgt ook het Chinese Venucia een versie van de K-EV. Daar zagen we onlangs al een eerste afbeelding van.

Na zijn Chinese introductie moet de productieversie van de K-ZE ook elders in de wereld worden verkocht. Of Europa daar ook bij hoort, is niet officieel bevestigd. Mocht de definitieve versie van de K-EV ook op de Kwid worden gebaseerd , dan moet Renault de veiligheid van het model nog even herzien. De Kwid haalde namelijk welgeteld geen enkele ster bij de Indiase NCAP-botsproeven.