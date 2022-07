Renault draait fors verlies in eerste halfjaar

Voor Renault is het afgelopen halfjaar een periode om snel weer te vergeten. Onder aan de streep blijft een verlies van €1,6 miljard over, vooral door het staken van de bedrijfsactiviteiten in Rusland. Toch zijn er ook opstekers voor de Franse autofabrikant.

Ondanks een aanzienlijke verkoopdaling steeg de omzet van Renault met 0,3 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. De totale omzet van de afgelopen zes maanden komt uit op €21,1 miljard. Dat de omzet ondanks een dalend verkoopcijfer iets hoger is, komt volgens Renault vooral door de nieuwe strategie waarbij het merk zich meer richt op de marge per auto dan op volume. Dat werkt ook, want waar de operationele marge in de eerste helft van vorig jaar nog op 2,1 procent lag, ligt deze nu op 4,7 procent. Ook loste Renault €1,2 miljard aan openstaande schulden af, waardoor er nu nog €426 miljoen open staat. Leuk weetje: de bestverkochte auto van Renault in Europa was het afgelopen halfjaar geen Renault, maar de Dacia Sandero!

Tot zover het positieve nieuws voor Renault, want door de situatie in Rusland moeten de Fransen het afgelopen halfjaar maar liefst €2,3 miljard afboeken. Je hoeft geen registeraccountant te zijn om te bedenken dat het verlies voornamelijk daaraan te danken is. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het wel een tegenvaller, want toen maakte Renault nog een winst van €368 miljoen.

Voor de rest van het jaar is Renault behoorlijk optimistisch. Men verwacht namelijk een operationele marge van boven de vijf procent. "Ondanks alle tegenwind met de stop van de activiteiten in Rusland, het chiptekort en de inflatie, blijft Renault zijn bedrijfsprestaties verbeteren en beginnen we te profiteren van het succes van nieuwe lanceringen", stelt CEO Luca de Meo. "Daarom stellen we de verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij." Verder zegt De Meo dat Renault in de herfst een versnelde versie van de Renaulution-strategie presenteert.