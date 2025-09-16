Hoewel de huidige generatie Renault Captur bij lange na niet zo populair is als zijn voorganger, scoort Renault nog altijd relatief goed met zijn compacte cross-over. De Captur was vorig jaar na de Clio de populairste auto van het merk in Nederland. Over de eerste acht maanden van dit jaar moet de Captur niet alleen de Clio, maar ook de elektrische 5 voor zich dulden. Het leveringsgamma van de cross-over bestond tot op heden uit twee aandrijflijnen. Dat blijft zo, al is er wel een helemaal nieuw.

De 91 pk en 160 Nm sterke TCe 1.0 driecilinder benzinemotor die tot op heden de basismotor was, maakt plaats voor een nieuwe benzinemotor. Ook dat is een driecilinder, maar dan een 1.2 die 115 pk (+24 pk) en 190 Nm (+30 Nm) op de been brengt. Dat hogere koppel geeft de 1.2 ook nog eens eerder vrij dan de 1.0, bij 1.750 tpm in plaats van bij 2.100 tpm. Met zijn nieuwe benzinemotor snelt de Captur in 12,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h (was: 14,3 km/h). Ook de topsnelheid is met 180 km/h hoger (was: 168 km/h). Ondanks het grotere slagvolume en de betere prestaties is de Captur met TCe 115 ook zuiniger dan met de TCe 90. Het gemiddeld gecombineerd verbruik bedraagt 5,7 l/100 km (was: 5,9 l/100 km). Het trekgewicht is met 1.200 kilo ongewijzigd, al ligt het wagengewicht met 1.223 kilo wel iets hoger (Captur TCe 90: 1.193 kilo).

De Renault Captur TCe 115 is er als Evolution vanaf €31.090 en kost als Techno €33.390. Daarmee is de Captur met deze benzinemotor bij gelijke uitvoering €600 duurder dan de variant met TCe 90-benzinemotor. De prijzen van de Renault Captur met 160 pk krachtige Full Hybrid E-Tech 160-aandrijflijn blijven ongewijzigd (vanaf €33.090). Het is goed mogelijk dat de Symbioz - feitelijk het ruimere broertje van de Captur - de nieuwe aandrijflijn op termijn ook krijgt.