Na de grote design-ommezwaai bij Renault, ingezet door Nederlander Laurens van den Acker, hebben de Fransen een sterke identiteitsverandering en forse verkoopboost doorgemaakt. Via een krachtige nieuwe designstrategie werden de waardes van Renault herijkt en vertaald in relevante nieuwe Renault-producten. In deze designreview bekijkt auto-ontwerper Niels van Roij de nieuwe Renault Austral, die aanzienlijk minder uitgesproken is dan de Megane E-Tech. Is de SUV dan automatisch minder geslaagd?

Door de symboliek van de levenscyclus - meer hierover in deze designreview over de Megane E-Tech - werd Renault enkele jaren geleden fris karakter ingeblazen. Een emotioneel ontwerp-dna en een nieuw passend vormenspectrum werd ontwikkeld door Renault Design, waarmee het ​​merk in één oogopslag kon worden geïdentificeerd.

Concept-cars uitstekend vertaald naar productiemodellen

De reeks uiterst goed uitgevoerde portfolio-brede concept-cars voortkomend uit die filosofie bleek bovendien uitstekend vertaalbaar naar productiemodellen. Met mooi resultaat: Renault verkocht weer auto’s!

Na de eerste cyclus modellen ontworpen onder de nieuwe filosofie volgde een tweede lichting, met als recente toevoeging de geslaagde Megane E-Tech. De taak van de volledig nieuwe Renault Austral is een nog groter marktaandeel in het C-segment te creëren voor de Fransen. Ook de Arkana en de Megane E-Tech zijn in dat segment ingedeeld. Het merk is duidelijk serieus in hun wens en aanpak in dat segment te domineren.

Austral: typische SUV-kenmerken met sensual tech

De Austral combineert typische proportionele SUV-kenmerken met de 'sensual tech'-ontwerpprincipes van Renault. De auto kent de zachte, sensuele vormen van bijvoorbeeld de Clio, Mégane en Talisman, maar is – vergelijkbaar met de Megane E-Tech – ook onomstotelijk harder in zijn surfacing geworden dan die eerdere reeks Renaults: wulpsheid gecombineerd met uitgesproken geometrische elementen.

Het designteam van Van den Acker heeft forse wielen onder de auto getekend, al zijn deze beduidend minder aanwezig dan de exemplaren onder de Megane E-Tech. De Austral staat goed op zijn pootjes – maar werkelijk geprononceerd is het design niet.

Dichterbij zien we subtiele sculptuur in de huid die, ondanks dat deze duidelijk verwant is aan de Megane E-Tech, minder expliciet concaaf en convex is vormgegeven. Het element dat in de Megane E-Tech bumper optioneel koperkleurig is uitgevoerd, is ook bij de Austral aanwezig. Een bijzondere keuze, omdat dit element juist de potentie had de elektrische Renault-modellen met een unieke grafische uiting op de kaart te zetten. Het onderscheidend vermogen van de graphic wordt zo ondermijnd.

Led-verlichting en ruitvormige patronen

De structurele details, zoals de led-verlichting en de ruitvormige patronen in de grille, zijn noemenswaardig. De koplampen kennen kleine verticale elementen die terugkomen in de grille. Goed gevonden, correct uitgevoerd, maar ook hier staat het designvolume zacht.

Chromen of zwarte ruitomlijsting

De flank is ontegenzeggelijk het meest generieke deel van dit nieuwe Renault-ontwerp. De sculpturale kwaliteiten zijn consistent, maar weinig onderscheidend. De lightcatcher in de dorpel reduceert de visuele hoogte en creëert, in samenhang met de horizontale surfaces boven de beide wielkasten, veel extra horizontaliteit. Bovenop de achterste schouder treffen we de typische grafische oplossing van de ruitomlijsting aan - afhankelijk van het trimlevel in chroom of zwart - die als designthema ook al door de Megane E-Tech werd ingevoerd.

Austral duidelijke evolutie designtaal

De Austral is duidelijk een evolutie van de designtaal die Van den Acker eerder introduceerde. De auto leunt thematisch stevig op de Megane E-Tech. Hoewel het exterieurdesign van de Austral meer generiek is en aanzienlijk minder atletisch en elegant vergeleken met de Megane E-Tech, is het ontwerp wel verfijnd uitgevoerd. Ongetwijfeld is de wat meer timide inborst een strategische designkeuze. Voor de wat conservatievere klant is de Austral immers een prima optie en daarmee een waardevolle toevoeging aan het Renault-modellenportfolio.