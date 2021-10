Renault 17 Gordini - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De laatste keer dat een Renault 17 voorbij kwam in deze rubriek was in 2017. Hoog tijd om het model weer eens in het zonnetje te zetten en wel met de topversie: de 17 Gordini!

Gordini is een naam die in de autosporthistorie van Renault veel betekent. Amédée Gordini begon in eerste instantie voor zichzelf en had zelfs een Formule 1-team van 1950 tot 1956, maar werkte daarna samen met Renault als motortuner. Met Gordini aan boord behaalde Renault diverse successen in de rallysport en onder diezelfde naam bracht Renault sportieve varianten van straatauto's op de markt. Het begon met de Dauphine Gordini en ging daarna verder met de Renault 8 en 12 Gordini. Met het uit productie gaan van de 12 in 1974 besloot Renault om de beroemde naam door te laten leven in de Renault 17.

De Fransen pakten in datzelfde jaar namelijk de 107 pk sterke topversie 17 TS en doopten die om naar 17 Gordini. Buiten de andere naam paste men niets aan, de 17 kreeg bijvoorbeeld geen sportiever onderstel. De in dit artikel uitgelichte Renault 17 is zo'n Gordini. In het Nederlandse kentekenregister staat hij als 17 TS geregistreerd, maar omdat hij gebouwd is in 1978 gaat het toch echt om een Gordini. De Gordini-bestickering is dus niet misplaatst. Om licht in het donker hoef je met de vier grote rallylampen op de voorbumper eveneens niet verlegen te zitten. De Renault 17 Gordini kent ook een rallyverleden: in 1974 won Jean-Luc Thérier er de 'Press-on-Regardless'-rally in de Verenigde Staten mee. Die 17 was echter gebouwd in de fabriek van Alpine en had naast een sterkere motor diverse onderdelen van de Alpine A110 aan boord.

Hoe dan ook, de stickers en de lampen geven de blauwe 17 een unieke uitstraling. De sportieve inborst wordt verder versterkt door de kunststof louvres op de achterruit. Dit exemplaar is er eentje van na de facelift in 1976, te herkennen aan het ontbreken van de chromen omlijsting rondom de grille en de voorbumper die aan weerszijden omhoog doorloopt naast de koplampen. Daarnaast heeft deze 17 ook een vouwdakje. Van 1978 tot 1988 verbleef dit exemplaar in het buitenland, waarna hij naar Nederland werd gehaald. Sindsdien heeft hij hier drie eigenaren gekend, waarvan de eerste hem van 1988 tot 2012 in zijn bezit had. Aangezien er nog maar weinig Renault 17's over zijn, moeten we hen dankbaar zijn dat ze deze topversie al die jaren goed hebben verzorgd!

Met dank aan Wouter Bregman (Flickr) voor het delen van deze auto in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum. Zelf een unieke auto tegengekomen op straat? Schroom niet deze te uploaden!