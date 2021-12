Redactie blikt vooruit op 2022 - Stéphan Vermeulen

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: Stéphan Vermeulen.

Er zijn jaren geweest dat er per jaar in Nederland meer dan 40.000 Astra’s werden verkocht. Dat gaat de nieuwe echt niet meer halen, maar toch blijft de komst daarvan een hoogtepunt. De SUV’s zijn dan wel in alle segmenten dominant, er blijft in de compacte middenklasse ruimte voor lage hatchbacks en zeker voor stationwagons. De eerstgenoemde mag dan minder in de belangstelling staan, de estate, combi of in Opel-taal ook wel de Sports Tourer, is een blijvertje.

Een echte Opel, en geen Peugeot 308 met een ander sausje. Stellantis, eerder PSA, doet dat goed. De merken blijven onderscheidend genoeg. De nieuwe Vizor-grille staat de Astra ook al zo goed, net zoals hij de nieuwe Mokka siert. Met de PureTech-motoren komt de Astra vast en zeker tot zijn recht, al blijft het zonde dat de laatste lichting GM-motoren van het uitgaande model nu al naar de schroothoop gaan. Er is in de nieuwe Astra geen vleugje GM te vinden, en voor de Opel-liefhebbers is het pijnlijk dat deze generatie misschien wel de allerlaatste in Duitsland geproduceerde Astra is.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Jaarspecial 2022.