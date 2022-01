Redactie blikt vooruit op 2022 - Frank Jacobs

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: Frank Jacobs.

Voor nieuwe merken kun je me ’s nachts altijd wakker maken. Gevestigde orde is er al meer dan genoeg en ik houd van lefgozertjes die daar eens lekker met een roestige pook in komen porren. Over lefgozertjes gesproken: vorig jaar bombardeerde ik Lucid Motors in deze rubriek tot mijn worst voor 2021. Helaas heeft de Air nog niet voor mijn deur gestaan. Mijn optimisme brandt echter als onversneden benzine, dus ook ditmaal zet ik een gloednieuw merk op mijn podium voor het nieuwe jaar.

Al mijn ogen zijn gericht op Vinfast, vers uit Vietnam. Vin-wie? Moederbedrijf Vingroup is daar al een gigant in zo ongeveer elke tak van sport, dus waarom zou die geen goede auto’s kunnen bouwen? Tekenen zou misschien nog een dingetje kunnen zijn, dus dat is uitbesteed aan Pininfarina. Daar hebben ze al eens met dat bijltje gehakt en het eerste resultaat, de Vinfast VF e35 (oké, nomenclatuur kan ook nog een dingetje worden), ligt dan ook uiterst prettig op het netvlies. In het echt tenminste, en ik kan het weten, want ik heb hem gezien. Het front is geïnspireerd op de Vietnamese rijstvelden, vertelde mij ontwerper Kevin Rice; ik verzin het niet.

Het is tenslotte nog even zaak de e35 niet op zijn dak te leggen, want dan lijkt het Vinfast-logo ineens als twee druppels water op de double chevron en daar heeft Citroën een broertje dood aan, kunnen ze je bij Polestar uit ervaring vertellen. Dus ja, dat logo wordt nog even een kwestie, maar dan hebben we er in de loop van 2022 wellicht een hartstikke leuke elektrische SUV bij.

