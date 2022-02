Red Bull Racing heeft op de eerste testdag in Barcelona eindelijk de 'echte' RB18 van stal gehaald. Die ziet er niet alleen op allerlei fronten heel anders uit dan de eerder onthulde auto, maar is bovendien radicaal anders dan de auto's van de concurrenten.

Red Bull Racing deed vanaf de onthulling van de RB18 behoorlijk geheimzinnig over zijn nieuwe F1-auto. De onthulde auto leek sterk op een standaard demo-model van de F1 en dat deed vermoeden dat Red Bull nog iets uit de hoge hoed zou toveren in Barcelona. Dat blijkt zeker het geval. De RB18 van Max Verstappen zorgt voor aardig wat opschudding in de paddock, want Red Bull heeft zich flink uitgeleefd op de nieuwe reglementen.

Zoals kenners op bovenstaande foto gelijk zullen zien, heeft de RB18 sidepods die er heel anders uitzien dan die van de andere auto's. Red Bull gaat voor zeer ranke exemplaren met een behoorlijk kleine luchtinlaat vooraan (foto). Onder de sidepods zit een relatieve zee van ruimte, geflankeerd door twee flinke bargeboards die vanaf de vloer omhoog steken. Die zorgen voor een groot 'kanaal' waar de rijwind doorheen geleid wordt en als het goed is sterke downforce op de vloer genereert. Bij andere teams oogt het conventioneler en zijn er bovendien niet zulke grote bargeboards als op de RB18 te zien. Van tevoren werd gedacht dat de nieuwe reglementen überhaupt maar weinig ruimte zouden laten voor die aerodynamische onderdelen. Op deze foto is goed te zien hoe sterk de RB18 verschilt van de auto's van Mercedes en Ferrari.

Volgens journalisten ter plaatse heeft de RB18 voor aardig wat opschudding gezorgd in de paddock. Het radicale ontwerp zou een klassieke meesterzet van hoofdontwerper Adrian Newey kunnen blijken. Die slaagde er in het verleden meermaals in om bij grote reglementswijzigingen radicale oplossingen uit de hoge hoed te toveren die zeer sterke auto's opleverden. Het is nog veel te vroeg om al een krachtmeting met de RB18 te doen, want de eerste wintertestweek is net begonnen en het seizoen begint pas in het weekend van 18 maart. Vandaag is Max Verstappen voor het eerst op pad met de RB18 op Circuit de Barcelona-Catalunya. Morgen neemt teamgenoot Sergio Perez het over en vrijdag verdelen ze het werk.