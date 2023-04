'Red Bull verbergt werkelijke snelheid nog'

Red Bull rijgt als het zo doorgaat de overwinningen in de Formule 1 aan elkaar dit jaar. Mercedes-coureur George Russell heeft daar in elk geval alle vertrouwen in, want volgens hem laat Red Bull doorgaans niet eens zien wat het werkelijk in huis heeft.

Het begin was niet helemaal vlekkeloos, maar uiteindelijk reed Max Verstappen in Australië onbedreigd naar de overwinning. Zolang zijn auto (of zijn lichaam) geen kuren vertoont, lijkt Verstappen ieder raceweekend favoriet. Dat denkt George Russell in elk geval wel, want volgens hem haalt Red Bull nog niet het onderste uit de kan bij de RB19. "Ze houden sowieso in. Ik heb het idee dat ze zich haast te veel schamen om het volledig potentieel te laten zien, want ze zijn sneller dan ze lijken", zo zegt hij tegenover de BBC. De Britse coureur denkt dat Red Bull grofweg zeven tienden per ronde sneller is dan de rest.

Er is volgens Russell een goede reden voor Red Bull om niet té snel te rijden. "Hoe sneller ze lijken, hoe meer de sport zal proberen om ze tegen te houden." De 'sport' is in dit geval misschien Russells teambaas Toto Wolff, die vorig jaar bijvoorbeeld aan de wieg van regelveranderingen tijdens het seizoen stond. Russell maakt zich over zijn eigen team geen illusies: dat moet aan de bak. "Ze (Red Bull, red.) hebben het geweldig gedaan, eerlijk is eerlijk. Dat kunnen wij niet wegnemen, dus is het aan ons om een tandje bij te zetten."