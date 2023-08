Red Bull-topman: 'Pérez mag blij zijn dat hij nog finishte'

Het was weer een Max Verstappen-feestje op Zandvoort zondag en alle vreugde bij Red Bull Racing was ook voor die kant van de pitbox. Een deurtje verder, bij teamgenoot Sergio Pérez, zal het vooral balen zijn geweest. De Mexicaan stelde al teleur in de kwalificatie door dik 1,3 seconden toe te geven op Verstappen in Q3 en vervolgens ging het in de race ook weer niet lekker. Dat terwijl het aan het begin met de vroegere wissel naar intermediatebanden nog wel wat leek te worden en Pérez zelfs even aan de leiding ging. Uiteindelijk klokte Verstappen op dezelfde banden veel snellere rondetijden en reed hij in slechts zo'n zes ronden ruim tien seconden weg bij zijn teamgenoot. Om het allemaal nog erger te maken schoot Pérez later in de race in de Tarzanbocht van de baan en crashte vervolgens bij de ingang van de pitstraat. Dat leverde hem ook nog een tijdstraf van vijf seconden op, aangezien hij daardoor met een te hoge snelheid de pitstraat binnenreed.

Een weekend om te vergeten dus, zo lijkt ook Red Bull-topman Dr. Helmut Marko te vinden. Marko wil er wel eerst nog wat over kwijt tegenover Viaplay. De Oostenrijker windt er weer eens geen doekjes om: "Hij heeft nog geluk gehad bij die pitstop, want hij crashte behoorlijk hard bij het ingaan van de pitstraat. Daarbovenop had hij ook die straf nog, omdat hij te laat remde. Hij heeft nog geluk gehad, want zonder de rode vlag had hij de finish niet gehaald." Terwijl de rode vlag uithing, kon Red Bull de auto van Pérez herstellen en daarom kon hij de race toch nog uitrijden. Uiteindelijk werd hij als vierde geklasseerd. Ondanks alles zegt Marko dat het team nog wel achter hem staat, zij het met een duidelijke opdracht. "We vertrouwen in hem, hij moet tweede worden dit jaar. Hij bouwt voor zichzelf druk op, maar eerlijk gezegd heeft iedereen het naast Max moeilijk."