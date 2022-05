Red Bull-teambaas rekent op strijd tot het einde met Ferrari

In Imola won Max Verstappen op overtuigende wijze en ook in Miami leek de Nederlander tot aan de Safety Car relatief onbedreigd aan de leiding te gaan. Hoewel betrouwbaarheidsproblemen Verstappen nog zorgen baren, ziet het er qua tempo goed uit voor zijn team. Verstappen's baas, Christian Horner, maakt zich echter geen illusies. De 48-jarige ziet een ijzersterk Ferrari: "We hebben nog een heel lange weg te gaan. Ferrari zit er zo dicht op. Ik hoopte eigenlijk dat we niet weer zo'n competitief seizoen zouden hebben als afgelopen jaar, maar het ziet ernaar uit dat deze ook weer tot het bittere einde kan doorgaan," aldus Horner volgens de officiële website van de F1.

Waar Horner in ieder geval van geniet, is hoe het eraan toegaat tussen 'zijn' Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. De twee titelstrijders laten de Formule 1 van zijn beste kant zien. "Je ziet dat er veel respect zit bij Charles en Max. Ze genieten ervan om tegen elkaar te racen en dat kun je volgens mij wel zien." Tenslotte is Horner dankbaar dat Ferrari in Miami toch een behoorlijke kans heeft laten liggen toen de Safety Car na een VSC-periode alsnog de baan op kwam: "Max was toen de pitstraat al voorbij, terwijl Ferrari een gratis stop had kunnen maken, maar dat niet deden met beide auto's. Daar zijn we dankbaar voor, want als ze er softbanden op hadden gezet, waren we derde geworden."