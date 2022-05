Red Bull-teambaas: 'Het maakt ons niet uit wie kampioen wordt'

Ferrari schoot dit jaar als een gek uit de startblokken en profiteerde ook van de uitvalbeurten van Verstappen en Pérez, maar nu lijkt het tij te keren. Voor de vierde keer op rij won Red Bull Racing, ditmaal met Sergio Pérez. Als een soort duveltje uit een doosje meldt de Mexicaan zich nu ook bovenin het klassement, want het verschil met Leclerc en Verstappen is minimaal geworden. Pérez loopt slechts 6 punten achter op Leclerc en 15 op Verstappen. Waar het eerst een titelstrijd tussen Leclerc en Verstappen leek te worden, moeten we nu dus met een derde coureur rekening houden.

Pérez' teambaas Christian Horner zit voor het eerst sinds het duo Vettel en Webber in de situatie dat allebei zijn coureurs een gooi naar de titel kunnen doen. Hoewel er nog wel eens gedacht wordt dat Max Verstappen de gedoodverfde nummer 1 is binnen Red Bull, wil Horner daar niets van weten: "Het maakt ons niet uit wie van de twee wereldkampioen wordt. Natuurlijk is het constructeurskampioenschap enorm belangrijk, maar of het nou Max of Checo is, het zijn allebei Red Bull-coureurs. Ze hebben allebei dezelfde kansen," zo tekent Racefans.net op. Volgens Horner zit Pérez nu 'in de vorm van zijn leven'.

Nieuw contract voor Pérez

Overigens is de kans groot dat Pérez binnenkort zijn goede vorm kan bezegelen met een nieuw contract bij Red Bull. De 32-jarige leek zich na de race in Monaco wat te verspreken, toen hij voor de camera tegen Horner zei dat hij 'wat te vroeg had getekend'. Daarmee lijkt hij te doelen op een nieuw contract dat mogelijk door zijn winst in Monaco nog wel wat meer waard was geweest. Pérez heeft nu nog een contract dat na dit seizoen afloopt.