Red Bull over budgetoverschrijding: 'Verrast en teleurgesteld'

De concurrerende teams betichtten Red Bull er al van en nu concludeert ook de FIA dat Red Bull over het budgetplafond is gegaan in 2021. Het gaat alleen niet om een enorme overschrijding, zoals boze tongen beweerden. Je zou zeggen dat Red Bull misschien enigszins tevreden is dat nu inderdaad blijkt dat het een zeer beperkte overschrijding is, maar niets is minder waar. Het team lijkt er nog altijd van overtuigd dat het gewoon goed gehandeld heeft: "We nemen verrast en teleurgesteld kennis van de bevindingen van de FIA", aldus het team. "Onze 2021-inzending zat onder het budgetplafond, dus we moeten nauwkeurig de bevindingen van de FIA bestuderen, want wij geloven nog steeds dat de relevante kosten onder het budgetplafond van 2021 zaten."

Het lijkt erop dat dat ook wel het geval is, maar dat 'minder relevante kosten' er alsnog voor hebben gezorgd dat het totaalbedrag hoger uitpakte dan toegestaan. Het zou immers gaan om zaken als catering- en (secundaire) personeelskosten die de rekening te hoog hebben laten uitvallen. Red Bull laat zich in elk geval niet van de wijs brengen door wat er nu ongetwijfeld aan verdere beschuldigingen vanuit andere teams komt en wil zich vooral op de officiële verdere gang van zaken richten: "Ondanks de vermoedens en de stellingname van anderen is er natuurlijk een reglementair proces met de FIA dat we met respect zullen volgen, terwijl we alle opties die ons ter beschikking staan overwegen."