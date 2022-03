Red Bull heeft oorzaak van dubbele uitvalbeurt boven water

Red Bull Racing is erachter wat afgelopen weekend voor de dubbele uitvalbeurt heeft gezorgd in Bahrein. Het team verwacht er komend weekend geen last meer van te hebben.

De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen eindigde op dramatische wijze voor Red Bull Racing, toen in de slotfase van de race beide auto's stilvielen. De dag na de race kwam al naar buiten dat er mogelijk een probleem opgetreden was met de brandstofpomp, een onderdeel dat door Magneti Marelli gemaakt wordt en voor alle auto's in het veld hetzelfde is. Dr. Helmut Marko geeft in gesprek met F1-insider aan dat inmiddels duidelijk is dat er inderdaad een probleem is opgetreden in de brandstoftoevoer: "Om het simpel te zeggen heeft een vacuüm in het brandstoftoevoersysteem ervoor gezorgd dat de motor zonder brandstof kwam te zitten," aldus de Oostenrijker. Hij verwijst ook direct de geruchten dat Red Bull met te weinig brandstof reed naar het land der fabelen: "Er zat nog voldoende brandstof in de tanks van beide auto's."

Het belangrijkste nieuws voor de fans van het team is dat het probleem waarschijnlijk eenvoudig op te lossen is. Dr. Marko verwacht dat het team er dit weekend een oplossing voor heeft en het dus niet nog een keer parten zal spelen. Ook ligt het probleem dus niet bij de krachtbron zelf. Wat mogelijk wel een zorg is rond de krachtbron, is het vermogen ten opzichte van Ferrari. Marko ziet een 'hele grote voorsprong' bij Ferrari als het daarop aankomt. Desalniettemin verwacht hij dat Red Bull in Saoedi-Arabië komend weekend sterk genoeg zal zijn om voor de overwinning te gaan. Vorig jaar eindigde Max Verstappen op de tweede plaats na een veelbewogen race.