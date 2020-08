Recordbrekende actieradius verwacht voor Lucid Air

Lucid wil met de Air de absolute top op EV-gebied op de markt zetten. De auto wordt in september onthuld, maar nu is al helder dat we qua actieradius in ieder geval het neusje van de zalm mogen verwachten.

Met de Air zet Lucid Motors in op klanten die gewoonlijk naar auto's als de Mercedes-Benz S-klasse en BMW 7-serie zouden kijken, maar liever elektrisch gaan rijden. Uiteraard komen Mercedes en BMW zelf op den duur ook met auto's die daarop inspelen, maar Lucid hoopt daarop vooruit te lopen met de Air. Het wordt een superluxe EV met tal van gadgets en (voorbereiding op) autonoom rijden. Om het hele verhaal compleet te maken, moet de Air ook nog eens bloedsnel zijn; 0-100 km/h in 2,5 seconden en een top van 320 km/h.

Allemaal leuk en aardig, maar het is natuurlijk vooral ook interessant hoe ver de nieuwkomer op één acculading komt. Welnu, daar heeft Lucid nu een redelijk concreet antwoord op: 517 mijl, ofwel 728 kilometer. Daarmee streeft de Air de aankomende Tesla Model S Long Range Plus ruimschoots voorbij en wordt het waarschijnlijk in één klap de absolute topper als het aankomt op elektrisch rijbereik. Er zit wel een belangrijke kanttekening bij. De genoemde actieradius is gemeten bij een test door FEV, een internationaal bedrijf dat zich onder meer richt op de ontwikkeling van aandrijflijnen. FEV voorziet ook in actieradiustesten volgens de Amerikaanse EPA-norm. Dat laatste is hier dus het geval; FEV heeft de Air volgens de EPA-richtlijnen getest en komt op basis daarvan op een verwachte EPA-range van 517 mijl.

Hoewel een slag om de arm houden dus nog wel op zijn plaats is, wordt het mogelijk nog mooier. De actieradius volgens de EPA-test valt door de bank genomen namelijk lager uit dan de bij ons gebruikte WLTP-cyclus. Uit berekeningen van Electrek is eerder dit jaar gebleken dat het WLTP-bereik gemiddeld 1,12 keer zo hoog uitkomt als dat volgens de EPA-test. Een snelle berekening leert ons dan dat de Air volgens de WLTP-cyclus misschien wel op net boven de 800 km bereik uitkomt. In september weten we ongetwijfeld meer en zal er vast ook een officiële EPA-meting zijn gedaan.

Uiteraard gaat het bij dit bereik om de topversie van de Air, die naar verluidt een 130 kWh-accupakket aan boord heeft. Volgens Lucid is het enorme bereik onder andere mogelijk door de extreem lage luchtweerstand, maar vooral ook door de accuspanning van maar liefst 900 volt. Daardoor zegt men de accu relatief compact en licht te kunnen houden. Voor zover bekend komt er ook een variant met een 100 kWh-accupakket. Of dat de instapversie wordt, of dat er nog een variant onder komt, moet ook nog blijken. Lucid heeft het in ieder geval over een verwachte Amerikaanse vanafprijs van omgerekend € 55.000. Voor dat geld heb je ongetwijfeld een Air die niet zó ver weet te komen en ook wat minder rap is. De topversie gaat naar verluidt boven de € 100.000 kosten. We wachten het af.