Ram presenteert Heavy Duty 2500 en 3500

De Ram 1500 werd op 15 januari 2018 onthuld, ofwel een jaar min een dag geleden. De populairste pick-up van Nederland en de nummer 3 van de VS kreeg een compleet nieuwe koets, een spraakmakend interieur vol interessante technologie en, jawel, mild-hybrid-techniek.

Veel Amerikaanse klanten kijken na de introductie van de ‘1500’-modellen echter vooral uit naar de Heavy Duty-varianten. Die voertuigen, vaak voorzien van dubbele achterwielen en zwaardere motoren, trekken de zwaarste lasten en zijn dus ook vaak de echte mijlenvreters. Heavy Duty laat zich ook bij Ram onderverdelen in een 2500- en een nog zwaardere 3500-categorie.

Het moge duidelijk zijn dat de V6-benzinemotor met z’n schattige hybridehulpje aan de enorme neus van dit gevaarte voorbijgaat. In plaats daarvan is een 6,4-liter Hemi-V8 in zowel de 2500 als 3500 standaard. Dit blok levert 410 Amerikaanse pk’s en 581 Nm koppel. Toch zijn er zescilinders beschikbaar, maar alleen als diesel. De bekende firma Cummins levert twee varianten van een maar liefst 6,7 liter grote zes-in-lijn. In standaardvorm komt die tot 370 hp (375 pk) en 1.152 Nm(!), maar er is ook een High Output-variant. Die beschikt over niet minder dan 400 hp (405 pk) en brengt een gigantisch koppel van 1.356 Nm vanaf 1.800 tpm op de been. Het moge duidelijk zijn dat er vrijwel niets is dat met deze cijfers niet verplaatst kan worden: RAM spreekt van een trekgewicht van maximaal 35100 lbs, ofwel 15.921 kg. Met een laadvermogen van 3.484 kg kan er ook zonder aanhanger genoeg mee.

De vijf oranje lichten op het dak zijn verplicht voor voertuigen die breder zijn dan 2.032 mm. Aan de achterzijde zijn ze rood.

Pure werkpaarden zijn de 2500 en 3500 evengoed niet, want RAM stopt ze naar wens tot voorbij het plafond vol met luxe en stelt ook dat deze voertuigen de comfortabelste in hun klasse zijn. Dat wordt onder meer bewerkstelligd door luchtvering op de achteras, waarmee de ‘kont’ meteen in hoogte verstelbaar is. Natuurlijk zijn er verschillende cabinelengtes beschikbaar, van een regulier tweedeurs en -zits exemplaar tot de gigantische Mega Cab. Die beschikt behalve over vijf uiterst riante zitplaatsen over niet minder dan 258 liter aan opbergruimte in het interieur.

Aan de buitenkant zijn de heavy duty-varianten herkenbaar als familie van de eerder gepresenteerde 1500, maar zijn er ook de nodige verschillen. Niet alleen doordat de auto’s hoger en breder zijn dan de eerder gepresenteerde variant, maar ook doordat RAM toch een afwijkend front met ‘eigen’ koplampunits monteert.

Zwaargewichten

Pick-uptrucks worden in de VS ingedeeld als 1500, 2500 of 3500, al gebruikt Ford de equivalenten F-150, F-250 en F-350. Die getallen zijn wat verwarrend, zeker omdat de modellen ook wel worden aangeduid als ‘half-ton’, ‘three-quarter-ton’ en ‘one-ton’, waarbij een ton 2.000 lbs is. De aanduidingen corresponderen dus niet meer met de getallen en de getallen zelf slaan al helemaal nergens meer op, omdat een ‘light duty’-truck tegenwoordig veel meer gewicht aankan dan de 1.000 lbs ofwel krap 500 kg waarvoor z’n oorspronkelijke aanduiding staat. De getallen kunnen dan ook het beste worden gezien als overblijfselen uit een grijs verleden, die nu nog slechts dienen om de onderlinge verhoudingen aan te geven. Hoewel de pick-ups de bekendste verschijningsvormen zijn, zijn er ook ‘heavy duty’-SUV’s geweest, zoals de bizarre Ford Excursion. Wie nóg meer wil, kan bij een aantal merken ook een ‘truck’ kopen in de categorieën 4500, 5500 en 6500. Deze ‘chassis cabs’ hebben qua uiterlijk wel wat overeenkomsten met hun burgerlijker evenknieen, maar zijn in ieder ander opzicht toch echt ‘lichte’ vrachtwagens.

Foto's via Motor1.com