Ram mogelijk naar Europa, ook met 1500 REV

Pick-ups van Ram zijn in Nederland bepaald geen zeldzaamheid. Zo zie je de Ram 1500 net als pick-ups als de Ford F-150 en de Chevrolet Silverado meer dan regelmatig, maar die auto's zijn stuk voor stuk via de grijze import naar ons land gehaald. Mogelijk kun je in de toekomst wél gewoon via de officiële verkoopkanalen een Ram aanschaffen. Stellantis-topman Carlos Tavares hint tijdens de presentatie van de jaarcijfers namelijk duidelijk naar uitbreiding van het aantal markten waar het concern de producten van Ram aanbiedt.

"We zijn momenteel in Europa en Zuid-Amerika leidend wat verkoop van bedrijfswagens betreft en we zijn natuurlijk bereid om die positie te verdedigen en zelfs te versterken. We hebben grote plannen om het marktaandeel van Ram te vergroten. Allereerst in de Verenigde Staten, maar meer dan in alleen de Verenigde Staten", zo zegt Tavares. "We hebben voor onze concurrenten nog wat verrassingen in petto als het gaat om de uitrol van Ram op andere markten. Dat bereiden we nu voor en daar zijn we bijna klaar mee. Ram gaat een grote bijdrage leveren aan de winstgevendheid van Stellantis."

Het naar Europa halen van bijvoorbeeld de elektrische Ram 1500 REV zou in Europa best eens een slimme zet kunnen zijn. Ram werkt overigens ook aan een kleinere elektrische pick-up dan de 1500 REV.