Ram 1500 krijgt 3 nieuwe uitvoeringen

Op zoiets moois als de State Fair of Texas moet je als truck-bouwer natuurlijk van je laten horen. Ram komt daarom met drie nieuwe versies van de Ram 1500, die ook in Nederland relatief populair is.

Ram brengt een lekker divers aanbod naar Texas. We zouden het drietal zelf hebben omschreven als (respectievelijk) Snel, Chic en Agressief, maar Ram hanteert andere namen. Het kopje ‘Snel’ wordt natuurlijk afgeraffeld door een variant van de brute Ram 1500 TRX, de auto die de Ford Raptor met z’n 711 pk’s resoluut terug in z’n hok stuurt. In Texas prijkt de Ram 1500 TRX Ignition Edition. Het tot 875 stuks gelimiteerde model onderscheidt zich niet alleen met de feloranje buitenkant, maar ook met speciale 18-inch-wielen met enorme banden, een panoramaschuifdak en wat andere snuisterijen. Het snoepje kost in de VS een lieve 91.585 dollar, al moet gezien de overspannen Amerikaanse automarkt worden benadrukt dat dit een adviesprijs is.

Als het allemaal wel wat minder duur, minder snel en minder opzichtig mag, wijzen we graag op het thema ‘Chic’. De Ram 1500 is er namelijk ook als Longhorn SouthFork. Met z’n overdaad aan chroom, beschaafde zilverkleurige koets en stijlvolle bruine interieur is deze versie opvallend stijlvol. De pick-up zit lekker in de opties en kost als het aan de fabrikant ligt minimaal 61.620 dollar.

Tot slot is er de Ram 1500 Red Edition. Afgaande op de vele gitzwarte Rams die we op de Nederlandse wegen aantreffen, is dit de auto waarop Nederland zit te wachten. 'Agressief', dus. In tegenstelling tot wat de naam suggereert is de auto helemaal zwart, op de logo’s en typeplaatjes na. Met 63.250 dollar ligt de vanafprijs van de Red Edition iets boven die van de SouthFork. Bestellen kan in alle gevallen met ingang van het vierde kwartaal van dit jaar, vanaf volgende week dus.