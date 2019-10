PSA investeert in Braziliaanse fabriek

PSA pompt 220 miljoen reais, omgerekend zo'n € 50 miljoen, in het klaarstomen van zijn fabriek in het Braziliaanse Porto Real.

De investering van 50 miljoen euro is volgens PSA nodig om de fabriek gereed te maken voor de productie van auto's die op het modulaire CMP-platform staan, een basis die onder meer voor de nieuwe 208 en 2008 gebruikt wordt. De investering is toch enigszins opmerkelijk te noemen. PSA meldde eerder dat slechts de fabriek in het Argentijnse Polomar om zou worden gebouwd voor de productie van CMP-modellen.

PSA gaat de nieuwe 208 vanaf begin 2020 bouwen in Argentinië. Vanaf 2021 moet ook de nieuwe 2008 daar het levenslicht zien. Het zou zomaar kunnen dat die twee nieuwkomers ook in Brazilië gebouwd gaan worden. Bijzonder: Peugeot blijft de vorige 208 én vorige 2008 de komende jaren gewoon in Porto Real produceren. Deze modellen worden als goedkoper alternatief aangeboden naast de actuele types. De 2008 werd in Zuid-Amerika onlangs opgewaardeerd om hem enigszins bij de tijd te houden. Overigens is het ook goed mogelijk dat Citroën in Porto Real de C3 gaat bouwen. PSA geeft over bovenstaande nog geen uitsluitsel.