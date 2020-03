PSA en Dongfeng hervatten productie in China

De coronacrisis vindt zijn oorsprong in de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar veel auto-industrie zit. Diverse merken waren dan ook genoodzaakt om vanwege de uitbraak van het virus in januari al de productie daar te stoppen. Zo ook PSA en Dongfeng, die in een joint venture auto's bouwen. De fabrieken in Wuhan vielen eind januari stil toen Wuhan in lockdown ging en in de periode die volgde werd de productiehervatting meermaals uitgesteld. Nu is de kogel dus door de kerk en kan het werk weer verdergaan. China zegt de uitbraak inmiddels onder controle te hebben en laat Wuhan en de gehele getroffen provincie weer geleidelijk terugkeren naar het normale leven.

PSA en het Chinese Dongfeng sloegen een paar jaar geleden de handen ineen en hebben samen een modulair platform ontwikkeld. Op die basis, het CMP-platform, worden ook hier in Europa leverbare modellen gebouwd. Denk daarbij aan de Peugeot 208 en Opel Corsa. De voor EV's bestemde tegenhanger, e-CMP, wordt onder meer voor de elektrische varianten van de 208 en Corsa gebruikt. In de fabriek in Wuhan worden overigens vooral auto's van PSA voor de lokale markt gebouwd.