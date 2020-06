Prototype Ineos Grenadier gesnapt

Ineos Automotive is een nieuwe speler in autoland die een rechttoe rechtaan offroader in de stijl van de vorige Land Rover Defender in het vat heeft zitten. Een eerste prototype van die ruige alleskunner is nu voor het eerst buiten de deur gesnapt.

Enkele maanden nadat het allerlaatste exemplaar van de vorige generatie Land Rover Defender in het Engelse Solihull van de band liep, maakte niemand minder dan zakenman én autoliefhebber Jim Ratcliffe, onder meer CEO van chemiebedrijf Ineos, bekend dat hij wel brood zag in het in leven houden van de oude Defender. Dat draaide op niets uit, Ratcliffe wierp zijn plannen niet in de shredder. In 2017 maakte de topman bekend dat zijn chemiebedrijf Ineos een tak opzet, Ineos Automotive, die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van een eigen ruige offroader: de Grenadier.

Het is die Grenadier waarvan een testexemplaar nu in de buitenlucht is gesnapt. Dat Ineos Automotive het concept van de vorige Defender trouw blijft, lijkt duidelijk. De Grenadier lijkt namelijk een bijzonder hoekige en eenvoudig ogende offroader worden. Ineos Automotive omschreef zijn Grenadier eerder al als "[...] de puurste 4x4 ter wereld volgens de filosofie van de Defender."

In het ten zuiden van Wales gelegen Bridgend wil Ineos Automotive een productiefaciliteit bouwen waar aanvankelijk zo'n 200 personen aan de slag kunnen. Op vrij korte termijn moeten dat er 500 zijn. In 2021 moet de Grenadier er voor het eerst van de band lopen. Ook in het in Portugal gelegen Estarreja komt een fabriek van Ineos te staan. Hier zullen zowel de koets als het chassis van de auto gebouwd worden. De auto zelf wordt onder meer met hulp van het Oostenrijkse Magna Steyr ontwikkeld.

De Grenadier, vernoemd naar de Engelse pub waar Ratcliffe naar eigen zeggen het idee kreeg om een Defender-achtige te bouwen, krijgt een eenvoudig ladderchassis en wordt volgens Engelse media uitgerust met benzine- en dieselmotoren, allen 3,0-liter grote zes-in-lijns, van BMW.