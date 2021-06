Productie Land Rover Defender tijdelijk stilgelegd

Land Rover legt de productie van de Defender in Slowakije tijdelijk stil vanwege het chiptekort, maakt de autofabrikant bekend. Het is nog niet bekend wanneer de productie weer wordt opgestart.

Het chiptekort houdt de gemoederen binnen de auto-industrie nog altijd flink bezig. Fabrikanten moeten de productie veelal terugschroeven, stilleggen of passen creatieve trucs toe om het tekort de baas te kunnen zijn. Ook Jaguar Land Rover is getroffen door het tekort aan microchips: de productie van de Defender in Nitra (Slowakije) is noodgedwongen stil komen te liggen. JLR schroeft zowel de Defender 90 als 110 naast de Discovery in elkaar in de fabriek in Nitra. Volgens Automotive News geeft JLR geen tijdspanne waarbinnen de productie mogelijk weer kan worden opgestart. Dat betekent dat men ook nog niet volledig kan overzien wat de uiteindelijke impact van het chiptekort op de productie gaat zijn.

In ieder geval meldde CFO Adrian Mardell in een vergadering met investeerders dat er nu meer dan 20.000 onvervulde orders voor de nieuwe Defender in de boeken staan. Het totale aantal verkochte Defenders gaat inmiddels richting de 100.000 exemplaren. Vorig jaar zorgde een sluiting van de fabriek in Nitra wegens het coronavirus er al voor dat de eerste leveringen van de nieuwe Defender vertraagd waren. Daar komt nu het chiptekort dus nog bovenop.

AutoWeek heeft Jaguar Land Rover Nederland gevraagd wat de productiestop betekent voor Nederlandse klanten die een Defender in de bestelling hebben staan. CFO Mardell zei in de vergadering dat de wachttijd voor een plug-in hybride Defender inmiddels 12 maanden bedraagt. Hij deed geen uitspraak over de overige varianten.