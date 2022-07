Productie hypercar Hongqi S9 in gevaar: Italië wil duidelijkheid

De productie van de veelbelovende hypercar Hongqi S9, die door joint-venture Silk-FAW gebouwd moet worden, is in gevaar. De benodigde financiële middelen zijn nog niet binnen. De Italiaanse regio waar de S9-productie plaats moet vinden, is bezorgd.

We spoelen even terug naar 2019. Toen schoof Hongqi, het luxemerk van het Chinese FAW, in Frankfurt op de IAA de S9 Concept naar voren. Een buitengewoon sterke hypercar met een al net zo extreem uiterlijk. Vorig jaar presenteerde Silk-FAW de productieversie. Een maar liefst 1.419 pk sterk monster, die zijn kracht put uit een 4,0-liter biturbo V8 en een elektromotor. Een plug-in hybride, waar Hongqi 99 exemplaren van gaat bouwen. Althans, dat is de bedoeling. De productie zou volgend jaar van start moeten gaan, maar de fabriek waar het moet gebeuren is nog altijd niet gebouwd.

Die fabriek komt in de Italiaanse regio Reggio Emilia, vlakbij Modena, maar daar begint de lokale overheid nu wat ongeduldig te worden. Volgens Automotive News wil het regiobestuur nu wel eens actie zien van Silk-FAW. Het Amerikaans-Chinese samenwerkingsverband tussen Silk EV en FAW zegde eerder toe een miljard euro te investeren in het project, onder meer omdat er naast de S9 meer supercars moeten komen. Daarvoor is zelfs de gelauwerde ontwerper Walter de'Silva aangetrokken als hoofd van de designafdeling. Nu zou Silk-FAW echter al niet eens de hypotheek rond krijgen om de fabriek te bouwen. "Ze moeten ons vertellen of het project nog doorgaat, en als dat zo is, of de benodigde liquide middelen er wel zijn. We maken ons duidelijk zorgen," aldus Vincenzo Colla, die vanuit de overheid verantwoordelijk is voor de economische ontwikkeling van de regio.

Dat er wat rommelt, wordt ook wel duidelijk uit een verklaring die eerder deze week gegeven is door Silk-FAW aan persbureau Reuters. Er zou volgens directrice Katia Bassi een 'breed scala aan problemen zijn, waaronder financiële problemen'. Dat is in ieder geval eerlijk. Wel zegt ze dat het doel nog altijd is om auto's te gaan bouwen in Italië en dat er ook nog gewerkt wordt aan het binnenhalen van het eerdergenoemde bedrag van €1 miljard. Het zoveelste doodgeboren hypercarproject? Het begint erop te lijken.