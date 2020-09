Prijzen voor vernieuwde Volkswagen Tiguan

Medio dit jaar voerde Volkswagen een facelift door op zowel de Tiguan als de Arteon. Van de Arteon heeft Volkswagen onlangs de eerste prijzen vrijgegeven en AutoWeek kan nu als eerste melden welke prijzen Wolfsburg rekent voor de vernieuwde Tiguan.

Benzine

De gefacelifte Tiguan heeft een vanafprijs van € 36.390. Dat bedrag is voor de Tiguan met de 130 pk sterke 1.5 TSI onder de kap, de basismotor die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De genoemde instapprijs betreft de Life-uitvoering. Hij is er eveneens als Life Business. In dat geval kost de Tiguan € 37.140. Volkswagen zet ook een krachtigere versie van de 1.5 TSI op de prijslijst, een 150 pk leverende krachtbron die er zowel met handbak als met DSG7-automaat is. De handgeschakelde versie heeft als Life een vanafprijs van € 38.190. Liever de DSG-transmissie? Reken dan op een bedrag van minstens € 40.690.

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Prijs 1.5 TSI 130 pk Handgeschakelde zesbak Life € 36.390 1.5 TSI 130 pk Handgeschakelde zesbak Life Business € 37.140 1.5 TSI 150 pk Handgeschakelde zesbak Life € 38.190 1.5 TSI 150 pk Handgeschakelde zesbak Life Business € 38.750 1.5 TSI 150 pk Automaat, DSG7 Life € 40.690 1.5 TSI 150 pk Automaat, DSG7 Life Business € 41.140 1.5 TSI 150 pk Automaat, DSG7 Elegance € 43.640 1.5 TSI 150 pk Automaat, DSG7 R-Line € 44.240 1.5 TSI 150 pk Automaat, DSG7 R-Line Business+ € 44.640

Diesel

Natuurlijk staan er ook weer dieselmotoren op het programma. De vernieuwde Tiguan is leverbaar met een 150 pk 2.0 TDI die altijd is gekoppeld aan een DSG7-automaat. Die 2.0 TDI is er zowel met als zonder 4Motion-aandrijving. De instapper, de voorwielaangedreven Life, heeft een instapprijs van € 49.630. Voor de 150 pk sterke 2.0 TDI met 4Motion-aandrijving ben je minimaal € 58.600 kwijt. Dan rijd je wel direct de Elegance-uitvoering.

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Prijs 2.0 TDI 150 pk Automaat, DSG7 Life €49.630 2.0 TDI 150 pk Automaat, DSG7 Life Business €49.790 2.0 TDI 150 pk Automaat, DSG7 R-Line €53.710 2.0 TDI 150 pk Automaat, DSG7 R-Line Business+ €53.990 2.0 TDI 4Motion 150 pk Automaat, DSG7 Elegance €58.600

Op komst

Het blijft natuurlijk niet bij de reeds genoemde motorversies. De vernieuwde Tiguan is ook verkrijgbaar met een 2.0 TSI, die in twee vermogensversies te bestellen is. De altijd aan de DSG-automaat gekoppelde 2.0 TSI is er met 190 pk én met 245 pk. De 190 pk-versie komt februari volgend jaar, terwijl de uitvoering met 245 pk al in december klaar staat. De 2.0 TSI's zijn alleen leverbaar in combinatie met de uitvoeringen Elegance en R-Line.

Minstens zo interessant is de plug-in hybride. Deze Tiguan 1.4 TSI eHybrid heeft een 245 pk aandrijflijn en komt in december dit jaar op de markt. De stekker-Tiguan is alleen te koop in de uitrustingsniveaus Elegance en R-Line Business. Dankzij een 13 kWh accupakket heeft de eHybrid een elektrische actieradius van zo'n 50 kilometer.

De diesellijst wordt reeds in oktober uitgebreid met de R-Line-uitvoering van de 150 pk 2.0 TDI met 4Motion-aandrijving. Ook zet Volkswagen komende maand de 200 pk en van 4Motion-aandrijving voorziene 2.0 TDI op de bestellijst.