Prijzen Volkswagen Golf Variant bekend

Interesse in een Volkswagen Golf, maar is de hatchback je te krap en de Tiguan je te groot? Geen probleem, Volkswagen heeft nu namelijk ook de ruimere Golf Variant op de Nederlandse prijslijst gezet. De eerste exemplaren worden in januari 2021 geleverd.

Highlights

Vanafprijs Golf Variant: €28.690

Start levering: januari

611-1.642 liter bagageruimte

Eerste prijzen bekend, diesels en Business-uitvoeringen volgen

Volkswagen schoof begin september de nieuwe Golf Variant naar voren. De station is met zijn lengte van 4,63 meter maar liefst 35 centimeter langer dan de reguliere hatchbackversie van de Golf. De Golf Variant is niet alleen langer dan de Golf Hatchback, ook z'n wielbasis is met 2,67 meter bijna 7 centimeter groter dan die van reeds bekende vijfdeurs Golf. Interessanter is natuurlijk de ruimte achterin. Met een inhoud van 611 liter is de bagageruimte van de Golf Variant een bescheiden 6 liter groter dan die van de vorige generatie Golf Variant. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.642 liter aan spul meezeulen. Wat vraagt Volkswagen voor al die liters bagageruimte?

Prijzen Golf Variant benzine

Het antwoord op die vraag luidt: minimaal €28.690. Dat bedrag is voor de Golf Variant in simpelweg Golf geheten basisuitvoering met een aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde 1.0 TSI met 110 pk. Liever de mild-hybride Golf Variant met 110 pk sterke eTSI en een DSG-automaat met zeven verzetten? Reken dan op een vanafprijs van €35.490. Dan krijg je wel direct de een stapje boven de basisversie gepositioneerde Life-uitvoering. Hoger op de benzineladder staat de 130 pk sterke 1.5 TSI en de net zo krachtige 1.5 eTSI die net als de 1.0 eTSI van 48v mild-hybridetechniek en een DSG7-automaat is voorzien. De voorlopige vanafprijs van de 1.5 TSI ligt op €35.590 en van de 1.5 eTSI op €38.190. Het betreft hier de Style-uitvoeringen. Vanaf december komen de 1.5 TSI en 1.5 eTSI ook beschikbaar als goedkopere Life Business, al zijn de prijzen van deze versies nog niet bekend. De benzinetopper is de 150 pk sterke mild-hybride 1.5 eTSI met - je raadt het al - DSG7-automaat. De vanafprijs van deze versie ligt op €39.040. Het betreft de Style-uitvoering. Net als de 130 pk sterke 1.5 TSI en 1.5 eTSI is de 150 pk sterke versie van de Golf Variant ook als R-Line en R-Line Business te krijgen. Ook hier geldt dat de prijzen van de R-Line Business-versies in december vrij worden gegeven.

Prijzen Golf Variant diesel

Natuurlijk kan er in de nieuwe Golf Variant ook gedieseld worden. De prijzen zijn helaas nog niet bekend. De instapdiesel is de 115 pk sterke variant van de 2.0 TDI die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Het betreft de Life Business-uitvoering. De 115 pk sterke 2.0 TDI is als Life Business vanaf december ook met DSG7-automaat te krijgen. De krachtigste diesel is de 150 pk sterke variant van de bekende 2.0 TDI. Deze altijd met een DSG-transmissie uitgevoerde versie is direct aangekleed als R-Line Business. Ook hier geldt dat de prijzen later worden vrijgegeven.

Voorlopige prijslijst Golf Variant