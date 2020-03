Prijzen vernieuwde Volvo S90 en V90 bekend

De S90 en V90 zijn respectievelijk vijf en vier jaar na hun marktintroductie op de snijtafel gelegd. Het Zweedse tweetal werd ogenschijnlijk met fluwelen handschoen aangepakt, de optische wijzigingen beperkten zich immers tot de verlichting en het bumperwerk. Interessanter is het motorengamma van de twee Volvo's, dat verandert namelijk compleet.

De S90 en V90 waren tot op heden te krijgen als T4, T5, T8 en als D4 terwijl stationbroer V90 ook nog eens als D3 beschikbaar was. De prijslijst van de vernieuwde S90 en V90 ziet er nu compleet anders uit. De D3- en D4-diesels zijn namelijk uit het leveringsgamma van de auto's geknipt en dat betekent dat je de S90 en V90 alleen nog met benzinemotoren kunt krijgen. Die benzinemotoren zijn ook niet zomaar benzinemotoren, elk exemplaar wordt namelijk bijgestaan door een vorm van elektrificatie. De 190 pk sterke T4 en de 250 pk sterke T5 worden vervangen door de B4 en de B5. Inderdaad, benzinemotoren met mild-hybridondersteuning. De 2.0 viercilinder in de B4 levert in de basis 197 pk en 300 Nm koppel en krijgt ondersteuning van een 14 pk en 40 Nm sterk elektrisch deel. De B5 is een 250 pk en 350 Nm sterke 2.0 viercilinder die dankzij mild-hybrid-techniek eveneens over 14 pk en 40 Nm extra kan beschikken. Hoger op de lijst staan de T8's, de bekende 390 pk strerke plug-in hybride. De V90 is daarnaast ook als T6 Plug-in te krijgen, een 340 pk sterke variant.

S90

De vanafprijs van de S90 is vastgesteld op € 54.995. Voor dat geld rijd je de 197 pk sterke B4 in Business Pro-trim. Liever de luxueuzere Inscription of de sportief aangeklede R-Design? Reserveer dan bedragen van € 57.995 en € 58.995. De S90 B5 wisselt vanaf € 59.995 van eigenaar (Business Pro) en kost als Inscription en als R-Design € 62.995 en € 63.995. Liever de plug-in hybride T8? Reserveer dan € 66.995 voor de Business Pro en € 69.995 en € 70.995 voor de Inscription en R-Design-smaken. Liever de V90? Tel bij alle hierboven genoemde combinaties dan een bedrag op van € 3.000. De uitzondering is de T6, die is immers niet in de S90 te krijgen. Deze plug-in hybride beschikt over een 253 pk en 350 Nm sterke 2,0-liter viercilinder die assistentie krijgt van een 87 pk en 240 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Het systeemvermogen bedraagt 340 pk. De V90 met deze 340 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn kost minstens € 66.995, ook hier is de basisversie de Business Pro. De T6 kost als Inscription en als R-Design € 69.995 en € 70.995.

V90 Cross Country

De stoer aangeklede en opgehoogde variant van de V90, de V90 Cross Country, is er alleen als B5 en als B6, altijd uitgevoerd als Cross Country Pro. De bekende 250 pk sterke V90 Cross Country B5 kost € 71.995 terwijl de 300 pk sterke versie met de B6 mild-hybrid krachtbron € 76.995 moet opbrengen. De B6 heeft een 300 pk sterke en 420 Nm sterke 2.0 die net als de B4 en B5 bijgestaan wordt door mild-hybridhardware.