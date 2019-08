Prijzen vernieuwde Opel Astra bekend

De Astra staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk, want Opel heeft een flinke bezem door het motorengamma gehaald. Een GM-bezem wel te verstaan, want PSA-motoren zijn voorlopig nog niet welkom in de neus van de middenklasser. De Nederlandse prijzen voor de benzinemotoren zijn nu bekend gemaakt.

De focus bij de nieuwe benzine- en dieselmotoren ligt vooral op het efficiënter maken van de blokken. Instappen kan voortaan met een door General Motors gebouwde 1,2-liter die 110 pk levert. In vergelijking met de huidige instapmotor stoot de nieuwe 1.2 ruim 20 procent minder CO2 uit. In de reguliere prijslijst starten de prijzen voor een Astra 1.2 Edition bij €24.849 en lopen dan op tot €28.849 voor een Elegance. Die zelfde 1.2 is ook leverbaar met 130 of 145 pk. Prijzen beginnen dan bij respectievelijk €25.349 en €26.599. De 1,2-liters zijn standaard aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld.

De topversie op het gebied van benzine van de vernieuwde Astra is een 1,4-liter met 145 pk. Een CVT-automaat neemt alle touwtjes in handen op het gebied van de transmissie. Prijzen beginnen bij €28.599. De instap-Edition is bij elke motorisering standaard voorzien van onder andere cruisecontrol, een licht- en regensensor, parkeersensoren in de achterbumper en een 7-inch touchscreen voor de multimedia. Prijzen voor de 1,5-liter dieselmotor met 122 pk en nieuwe 9-trapsautomaat worden later bekend gemaakt. De meerprijs voor de Sports Tourer ligt rond de €1.300. De Astra beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA in Frankfurt.