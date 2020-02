Prijzen vernieuwde Alfa Romeo Giulia en Stelvio bekend

Het vernieuwde leveringsgamma van de Giulia bestaat vanaf heden uit twee benzineversies. Onderaan de lijst staat de 200 pk sterke 2.0, een versie die zijn meerdere moet erkennen in de 280 pk sterke variant van die viercilinder. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps automaat. Dieselen kan eveneens met twee varianten van eenzelfde krachtbron. De 2,2 JTD keert namelijk terug in een 160 pk en in een 190 pk sterke variant. De motorenlijst van de Stelvio ziet er nagenoeg identiek uit, al is die SUV niet met de 160 pk sterke 2.2 JTD leverbaar, maar daarentegen wél met een 210 pk sterke versie van die dieselmotor.

Gulia

De 200 pk sterke 'benzine-Giulia' heeft een naamloze basisuitvoering waar Alfa Romeo € 41.980 voor vraagt. De sedan is er verder als € 45.980 kostende Super én als nieuwe Sprint en TI. Die laatste twee kosten respectievelijk € 49.480 en € 50.980. De 280 pk sterke Giulia is er alleen als sportief ingestelde Veloce en wisselt vanaf € 54.980 van eigenaar. De 160 pk sterke 2.2 JTD is er alleen als Super en kost in die vorm € 50.980. De 190 pk sterke 2.2 JTD kan als Sprint én als TI worden besteld. Reserveer in dat geval bedragen van respectievelijk € 54.480 en € 55.980. De heftige Giulia Q staat vooralsnog niet op de prijslijst, deze volgt later dit jaar.

Uitvoering Transmissie Vermogen (pk) Vanafprijs Benzine Giulia 8-traps aut. 200 € 41.980 Giulia Super 8-traps aut. 200 € 45.980 Giulia Sprint 8-traps aut. 200 € 49.480 Giulia TI 8-traps aut. 200 € 50.980 Giulia Veloce 8-traps aut. 280 € 54.980 Diesel Giulia Super 8-traps aut. 160 € 50.980 Giulia Sprint 8-traps aut. 190 € 54.580 Giulia TI 8-traps aut. 190 € 55.980

Stelvio

Ook de 200 pk sterke 'benzine-Stelvio' is er in een naamloze uitvoering. Deze instapversie kost € 57.260. Liever de Super, Sprint of TI? Reserveer dan bedragen van respectievelijk € 61.260, € 64.760 en € 66.760. De 280 pk sterke Stelvio Veloce moet minimaal € 69.260 opbrengen. De 190 pk sterke 2.2 JTD is er als € 62.260 kostende Super, als € 65.760 kostende Sprint én als € 67.760 kostende TI. De 210 pk sterke Stelvio Veloce diesel heeft een vanafprijs van € 73.260. Ook hier geldt dat de heftige Q later dit jaar terugkeert.

Uitvoering Transmissie Vermogen (pk) Vanafprijs Benzine Stelvio 8-traps aut. 200 € 57.260 Stelvio Super 8-traps aut. 200 € 61.260 Stelvio Sprint 8-traps aut. 200 € 64.760 Stelvio TI 8-traps aut. 200 € 66.760 Stelvio Veloce 8-traps aut. 280 € 69.260 Diesel Stelvio Super 8-traps aut. 190 € 62.260 Stelvio Sprint 8-traps aut. 190 € 65.760 Stelvio TI 8-traps aut. 190 € 67.760 Stelvio Veloce 8-traps aut. 210 € 73.260

Updates

Zowel de Giulia als Stelvio krijgen na de modeljaarupdate standaard de beschikking over een 8,8-inch groot scherm dat gekoppeld is aan het infotainmentsysteem. Het display is nu een touchscreen, al kun je het systeem ook middels een draaiknop aansturen. De software zelf is herzien en dat heeft onder meer als gevolg dat je bepaalde iconen en widgets nu zelf kunt rangschikken. Ook nieuw: uitgebreide ondersteuning door middel van een telefoonapplicatie waarmee je onder meer de staat van onderhoud van de auto kunt controleren.

Alfa Romeo past fraaiere materialen in het interieur toe en brengt een inductielader naar het tweetal. De knoppen op het stuurwiel zijn anders gerangschikt en Alfa Romeo stelt naast nieuwe lakkleuren ook een pakket veiligheidssystemen beschikbaar waar onder meer een rijbaanassistent, dodehoekdetectie, adaptieve cruisecontrol die samenwerkt met verkeersbordherkenning en een file- én een snelwegassistent in zijn verwerkt.