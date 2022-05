Prijzen elektrische VinFast VF8 en VF9

Begin dit jaar lanceerde het Vietnamese VinFast tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas een vijftal nieuwe modellen, auto's waarmee de fabrikant zijn tanden in de internationale automarkt wil zetten. Het merk opent onder meer een productiefaciliteit in de Verenigde Staten en wil zijn waren ook in Europa verkopen. De Nederlandse markt wordt daarbij niet overgeslagen. VinFast brengt eerst de elektrische VF 8 en VF 9 op de markt, auto's die in de tweede helft van dit jaar verschijnen en waarvan we nu alle technische specificaties én alle Nederlandse prijzen hebben.

VinFast VF 8

De VinFast VF 8 is een 4,75 meter lange SUV-achtige met een wielbasis van 2,95 meter. Hij komt beschikbaar in twee vermogensvarianten, smaken die elk te combineren zijn met twee accupakketten. Als eerste is er de VF 8 Eco, een 353 pk en 500 Nm sterke variant die in 5,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h schiet. Z'n topsnelheid: 200 km/h. Hij komt beschikbaar met een 82 kWh accu én met een 87,7 kWh groot exemplaar. Met die eerste accu komt de VF 8 Eco tot 420 kilometer ver. De grotere 87,7 kWh accu levert de VF 8 Eco een bereik op van tot 471 kilometer.

De tweede variant is de VF 8 Plus, een uitvoering die met 408 pk en 620 Nm meer vermogen uit zijn twee elektromotoren perst en die de 0-100-sprint in 5,5 seconden afrondt. De topsnelheid van deze versie ligt ook op 200 km/h. De VF 8 Plus komt net als de VF 8 Eco beschikbaar met de 82 kWh en 87,7 kWh accu's. Met het kleinste pakket komt de VF 8 Plus tot 400 kilometer ver. Met de 87,7 kWh accu schop je het in de VF 8 Plus tot 447 kilometer.

Prijzen VinFast VF 8

Vermogen Accu Actieradius (WLTP) Vanafprijs VF 8 Eco 353 pk 82 kWh 420 kilometer € 44.350 VF 8 Eco 353 pk 87,8 kWh 471 kilometer € 44.650 VF 8 Plus 408 pk 82 kWh 400 kilometer €51.350 VF 8 Plus 408 pk 87,7 kWh 447 kilometer €51.650

Vinfast VF 9

Dan is er de VinFast VF 9, een elektrische SUV die met 5,12 meter een stuk groter is dan de VF 8. De zevenzitter en optioneel als zeszitter te krijgen SUV komt net als de VF 8 beschikbaar als Eco en als Plus, al zijn beide versies dankzij twee elektromotoren 408 pk en 620 Nm sterk. Het verschil tussen de Eco- en Plus-versies zit hem hier dan ook alleen in de standaarduitrusting. Ook de VinFast VF 9 valt te combineren met twee accupakketten. Er is een 92 kWh groot pakket en een 123 kWh accu. Met de 93 kWh accu sprint de VinFast VF 9 in 7,5 seconden naar de 100 km/h. De versie met 123 kWh accu is ondanks hetzelfde motorvermogen sneller. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h doet de VinFast VF 9 in combinatie met deze grootste accu in 6,5 seconden.

De VF 9 Eco staat standaard op 20-inch lichtmetaal, de VF 9 Plus heeft lichtmetalen wielen die een maatje groter zijn. Het verschil in actieradius verschilt dan ook. De VF 9 Eco met 92 kWh accu komt tot 438 kilometer ver. De actieradius van de VF 9 Eco met 123 kWh ligt op een riante 594 kilometer. Ga je voor de VF 9 Plus, dan kom je in combinatie met de 92 kWh accu tot 423 kilometer ver. Vink je de 123 kWh-accu aan, dan kun je tot 580 kilometer rondzoemen.

Prijzen VinFast VF 9

Vermogen Accu Actieradius (WLTP) Vanafprijs VF 9 Eco 408 pk 92 kWh 438 kilometer € 59.200 VF 9 Eco 408 pk 123 kWh 593 kilometer € 59.650 VF 9 Plus 408 pk 92 kWh 423 kilometer € 64.200 VF 9 Plus 408 pk 123 kWh 580 kilometer € 64.650

Abonnementen en garantie

VinFast biedt ook twee accu-abonnementen aan: Fixed en Flexible. Het Fixed-abonnement heeft geen kilometerbeperking en kost €120,- per maand voor de VF 8 en €150,- per maand voor de VF 9. Het Flexible-abonnement is bedoeld voor wie maandelijks maximaal 500 kilometer rijdt. Prijzen van deze abonnementsvorm volgen later.

Tijdens de looptijd van het abonnement neemt VinFast de onderhouds- en reparatiekosten voor zich. Het accupakket wordt daarbij gratis vervangen als de restcapaciteit onder de 70 procent komt. Alle VinFasts die in 2022 en 2023 worden verkocht krijgen kosteloos een abonnementsvorm. VinFast zegt te verwachten dat vanaf 2024 ongeveer de helft van de kopers voor een accu-abonnement gaat.

VinFast biedt verder het Smart Driving Package aan, een pakket dat €7.250 kost en dat onder meer Smart Driving - met automatische rijstrookwissel-assistent, automatische parkeermogelijkheid, summon mode, een 360-graden camera en diverse andere opties naar de VinFasts brengt. Het pakket is ook via een abonnementsvorm te huren en kost dan maandelijks €150,-. VinFast biedt dit pakket gratis aan voor wie nu een VinFast reserveert.

Nog een opvallend pakket: wie voor 30 mei een VinFast reserveert en een aanbetaling van €150,- doet, krijgt onder meer ook nog eens een voucher ter waarde van €2.500 voor de VF 8 of een ter waarde van €4.200 voor de VF 8.

VinFast biedt op zowel de VF 8 als VF 9 10 jaar garantie aan met een kilometerbeperking van 200.000 kilometer.