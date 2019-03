Prijslijst Volvo V60 aangepast

Volvo breidt de prijslijst van de V60, net als die van de S60 onlangs, uit met de 190 pk sterke T4-benzinemotor, een krachtbron die is gekoppeld aan een automaat met acht verzetten. Die T4 is de nieuwe instapmotor, die dus een stap onder de 250 pk sterke T5 komt te staan. De V60 met T4 kent een vanafprijs van € 42.695. De topuitvoering, de R-Design, wisselt vanaf € 49.995 van eigenaar. Met de T4 sprint de V60 in 7,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddelde verbruik ligt op 6,6-6,9 l/100 km.

Andere aanpassingen hebben betrekking op de plug-in T6 Twin Engine en T8 Twin Engine. De voorheen 310 pk sterke T6 Twin Engine is voortaan namelijk 340 in plaats van 310 pk sterk. Onder de kap een 253 pk sterke geblazen 2.0 die de voorwielen aandrijft. Een 87 pk sterke elektromotor stuurt zijn vermogen naar de achteras. Het accupakket is 11,6 kWh groot en de elektrische actieradius ligt op 55 kilometer. De vanafprijs bedraagt € 52.995 (Momentum Pro).

De T8 wordt opgeknipt in twee versies. Vanaf nu is er een versie die simpelweg T8 Twin Engine heet en die in totaal 390 pk sterk is. Onder de kap een 303 pk sterke 2.0 die samenwerkt met de bekende 87 pk sterke elektromotor. Ook hier is het accupakket 11,6 kWh groot. De elektrische actieradius is identiek aan die van de T6 Twin Engine. In 4,9 sprint hij naar een snelheid van 100 km/h. Voor deze plug-in vraagt Volvo minstens € 55.995 (Momentum Pro). Voor meer vermogen zorgt de nieuwe T8 Twin Engine Polestar Engineered, een 405 pk sterke plug-in waar Volvo een prijskaartje van € 67.995 aan heeft gehangen. Hier is de 2.0 318 pk sterk. Het accupakket en de elektrische actieradius zijn gelijk aan die van de T6 en T8. In 4,6 seconden sprint hij naar een snelheid van 100 km/h.

De rest van de V60-prijslijst bestaat gewoon weer uit de 150 pk sterke D3, de enige V60 met handbak, en uit de 190 pk sterke D4. De V60 Cross Country is er vanaf nu niet alleen als D4, maar ook als 250 pk sterke T5. Die nieuwe versie kost minimaal € 54.495.