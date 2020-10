Prijs Opel Corsa Ultimate bekend

De Opel Corsa is in Nederland al beschikbaar in een naamloze instapuitvoering, als Edition, als GS Line én als Elegance. Die Elegance moet nu zijn meerdere erkennen in de Ultimate, een uitvoering die we al kennen van auto's als de Insignia en Grandland X. De Ultimate-uitvoering is afgetopt met nagenoeg alles wat je op de overige uitvoeringen van de Corsa als optie kunt bestellen.

De Ultimate-uitvoering is gebaseerd op de GS Line en heeft dus al de complete uitrusting én het sportieve uiterlijk van die versie, met een stel interessante toevoegingen. Dan hebben we het over zaken als uitgebreide klimaatregeling, vewarmbare voorstoelen, een elektronische handrem, een middenarmsteun, sfeerverlichting, parkeersensoren achter, Keyless Start en het uitgebreide Multimedia Navi Pro-infotainmentsysteem. De lijst met verwennerij gaat door met alcantara bekleding in de kleur Jet Black. Opel brengt ook zijn IntelliLux matrix-ledkoplampen én 17 inch grote wielen naar de Corsa.

De vanafprijs van de Opel Corsa met 100 pk sterke 1.2 Turbo als Ultimate ligt op €26.849. Dat bedrag is voor de versie met handgeschakelde zesbak. Liever de 100 pk sterke Corsa Ultimate met automaat met acht verzetten? Dan ben je €29.149 kwijt. De krachtigste benzineversie, de altijd van de automaat voorziene 1.2 Turbo met 130 pk, kost als Ultimate €30.249. Goed nieuws voor wie krijg in weelde wil marineren in een elektrische Corsa. Ook de elektrische Opel Corsa-e is namelijk als Ultimate te krijgen. De 136 pk sterke Corsa-e met 7,4 kW boordlader kost als Ultimate €36.499. De Corsa-e met 11 kW-boordlader mag als Ultimate vanaf €37.499 mee naar huis.

Bestellen kan per direct.

Prijzen Opel Corsa Ultimate