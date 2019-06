Prijs Mercedes-AMG A35 Limousine bekend

Mercedes-Benz vraagt € 66.957 voor de A35 4Matic Limousine. Daarmee is de sportieve sedan opvallend genoeg iets goedkoper dan de € 67.639 kostende Mercedes-AMG A35 4Matic in hatchbackvorm. In beide A-smaken ligt in ieder geval de bekende 306 pk sterke 2.0 viercilinder die de sedan in 4,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h jaagt.

Er is overigens meer nieuws met betrekking tot de A-klasse Limousine. Zo wordt de prijslijst aan de onderkant uitgebreid met de A180, een 136 pk sterke variant die we al kennen van de A Hatchback. De A-klasse Limousine kost als A180 met handbak minstens €33.554. Voor de variant met zeventraps automaat vraagt Mercedes-Benz €35.752. Ook over de B-klasse is klein nieuws te melden. De MPV is er nu namelijk ook als B160, een handgeschakelde instapper met een 109 pk sterke benzinemotor. Mercedes-Benz vraagt er €32.565 voor.