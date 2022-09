'Prijs diesel zal begin 2023 pieken'

Hoewel de brandstofprijzen aan de pomp onlangs zijn ingezakt , zullen de dieselprijzen binnenkort naar verwachting weer stijgen. Dat schrijft persbureau Reuters. De stijging zal het gevolg zijn van een combinatie van factoren, waaronder stakingen in Frankrijk en de Europese sancties tegen Rusland.

De verwachting is dat de dieselprijzen voorlopig zullen stijgen als gevolg van een krap marktaanbod. Dat aanbod wordt de komende tijd door verschillende omstandigheden nog een stukje krapper, waardoor de verwachting is dat er rond februari sprake zal zijn van een piek in de dieselprijzen.

Op een deel van de oorzaken van de krapte werd al gerekend: tijdens de coronapandemie was er minder ruimte voor onderhoud aan raffinaderijen, waardoor er nu sprake is van relatief veel achterstallig onderhoud. Nu het onderhoud aan de raffinaderijen alsnog wordt uitgevoerd, is de capaciteit ervan tijdelijk lager. Dit heeft slechts een kleine invloed op de dieselprijs, omdat dit al werd voorzien.

Van grotere invloed zijn de stakingen in de energiesector in Frankrijk. Dat land kent een relatief grote raffinaderijencapaciteit, dus grootschalige stakingen zijn al snel merkbaar op de gehele Europese markt. Afgelopen week lagen vier van de zes olieraffinaderijen in het land compleet stil als gevolg van stakingen en ongepland onderhoud. Die onvoorziene productiebeperkende omstandigheden hebben meer negatieve invloed op de prijzen dan voorziene omstandigheden.

Importstop Russische diesel

Naast door achterstallig onderhoud en stakingen, stijgt de dieselprijs ook door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Europese sancties tegen Rusland hebben onder meer als gevolg dat er vanaf december geen onbewerkte olie meer van Rusland naar Europa wordt verscheept. Bovendien geldt er vanaf februari een algeheel verbod op de invoer van alle geraffineerde olieproducten uit Rusland. Mede daardoor is de verwachting dat rond die tijd de prijs per vat zal pieken. Volgens Reuters is de opbouw van een dieselvoorraad, om die importstop prijstechnisch op te vangen, lastig. Dat komt door de overige beperkende omstandigheden. Een verdere stijging van de dieselprijs in aanloop naar februari valt daarom te verwachten.