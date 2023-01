Porsche Vision 357: eerbetoon aan oer-Porsche

Porsche bestaat 75 jaar en het merk is niet van plan dat heuglijke feit ongemerkt aan zich voorbij te laten gaan. Porsche viert zijn jubileum met een studiemodel waarmee het overduidelijk knipoogt naar zijn eerste productiemodel, de 356. Dit is de Porsche Vision 357!

Het is later dit jaar exact 75 jaar geleden dat Porsche zijn eerste auto produceerde. Op 8 juni 1948 zag de Porsche 356 No.1 Roadster namelijk het levenslicht en om dat voor het merk betekenisvolle jubileum te vieren komt het met een moderne knipoog naar dat model. Dit is de Porsche Vision 357, een designstudie waarbij Porsche zich naar eigen zeggen niet heeft laten beperken door eisen die tegenwoordig aan een auto worden gesteld.

Hoewel fabrikanten de ene elektrische nieuwkomer na de andere presenteren, heeft Porsche zich niet verplicht gevoeld om een elektrische aandrijflijn in de auto te hangen. De Porsche Vision 357 heeft de 500 pk sterke aandrijflijn van de Porsche 718 Cayman GT4 RS. Compleet met een atmosferische 4.0 zescilinder boxermotor dus.

Toch is de Porsche Vision 357 meer dan slechts een traktatie die het merk zichzelf opdient. Zo speelt de fabrikant onder meer met de wijze waarop de verlichting is vormgegeven en noemt het dit een 'mogelijke uiting van toekomstig Porsche-design'. Mogelijk zie je hier dus flarden in van designelementen die Porsche in de toekomst daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. "Designstudies zijn de bron van ideeën die het design van de toekomst bepalen", aldus designbaas Michael Mauer. De Vision 357 heeft onder meer verborgen handgrepen en achterlichten die op bijzondere wijze in de carrosserie zijn verwerkt. Het deel waarin het derde remlicht is verwerkt is uiteraard een knipoog naar de opening in het achterste van de oer-Porsche. De 20-inch wielen zijn volgens de Duitsers geïnspireerd op de sloffen van de 356 A en 356 B. Diverse delen van de koets zijn overigens opgetrokken uit NFRP, kunststof dat met natuurlijke vezels is versterkt.