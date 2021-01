Porsche viert Boxster-jubileum met Boxster 25 Years

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Porsche de Boxster op de markt bracht en dat moet worden gevierd. Het Duitse merk brengt een speciale editie van de 718 Boxster GTS 4.0 uit, die knipoogt naar de concept-car waarmee het Boxster-avontuur in 1993 eigenlijk begon.

Dít is de Porsche Boxster 25 Years, een speciale editie van de 718 Boxster waarmee Porsche het vijfentwintigjarig bestaan van de Boxster-lijn viert. De Boxster 25 Years komt in een oplage van 1.250 stuks beschikbaar en is in feite een op bijzondere wijze aangeklede 718 Boxster GTS 4.0 en daarmee is de basis al bijzonder leuk.

De 718 Boxster GTS 4.0 is de vorig jaar rond deze tijd gelanceerde versie van de 718 Boxster met 4,0-liter zescilinder boxermotor achterin. Die 400 pk sterke machine is natuurlijk een attractie, maar voor de Porsche-fetisjist niet dé attractie van de Boxster 25 Years. Dat is namelijk zijn aankleding. Porsche brengt met de Boxster 25 Years namelijk een hommage aan de Boxster Concept, het in 1993 tijdens de North American International Auto Show gelanceerde studiemodel waarmee Porsche een concrete voorbode van de in 1996 gelanceerde Boxster liet zien. In totaal heeft Porsche meer dan 357.000 Boxsters/718's Boxster geproduceerd.

De Boxster 25 Years is in dezelfde GT-zilverkleurige lak gespoten als het inmiddels 28 jaar oude studiemodel, maar er is natuurlijk meer dan slechts een zilverkleurig jasje. Zo komen we in de voorbumper, net als bij de Boxster Concept , bruin-/koperkleurige afwerking tegen. Ook de luchtinlaten op de flanken en de belettering van de modelnaam zijn in deze kleur uitgevoerd. Ook op de speciale lichtmetalen 20-inch wielen keert de kleur terug, al zijn de wielen onder de Boxster 25 Years van een ander model dan de exemplaren onder de concept-car uit 1993. Andere details: de uitlaateindstukken zijn net als de tankklep in aluminiumkleur uitgevoerd en de voorruit is - net als bij het Boxster-studiemodel - in het zwart uitgevoerd. Vind je de zilverkleurige lak niets? Geen probleem, de Boxster 25 Years is ook in het zwart en in het wit te krijgen.

Ook vanbinnen knipoogt Porsche naar de Boxster Concept door het interieur van de speciale Boxster 25 Years in het rood uit te voeren. Ook de softtop is in deze rode kleur uitgevoerd. Wie niet gecharmeerd is van het rood kan zowel het interieur als de softtop in het zwart laten uitvoeren.

De Porsche Boxster 25 Years is net als de 718 Boxster GTS 4.0 met een handgeschakelde zesbak en met een zeventraps PDK-automaat te krijgen. De speciale Boxster 25 Years is per direct te bestellen en heeft een Nederlandse prijs van €138.900. Vanaf eind maart is de auto bij de Porsche-dealers van dichtbij te bekijken.