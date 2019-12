Porsche Taycan populairder dan verwacht

De Porsche Taycan is veel populairder dan de Duitsers van tevoren verwachtten. Dat laat Porsche CEO Oliver Blume weten in een interview met het Duitse Handelsblatt. Inmiddels hebben 30.000 mensen een aanbetaling van € 2.500 voor de Taycan gedaan. 10.000 van die mensen heeft ook het koopcontract voor de elektrische sportwagen al ondertekend.

Mede door de populariteit van de Taycan gaat het bij Porsche hartstikke goed. In hetzelfde interview laat Blume weten dat het merk dit jaar 2.000 banen creëerde. Dat terwijl onder meer Audi en Daimler juist flink in hun personeelsbestand moeten snijden. Ook financieel is Porsche sterk: de omzet groeide afgelopen jaar met 7 procent. Dat helpt bij de investeringen die de ontwikkeling van EV’s vergt.

De gok die het merk waagde door als een van de eerste ‘grote’ autofabrikanten een EV te gaan ontwikkelen, pakt voor Porsche goed uit. Als de Taycan een voorbode is voor het succes van toekomstige elektrische auto’s van Porsche, kan het merk rekenen op een rooskleurige toekomst. Blume laat in hetzelfde interview namelijk weten dat EV’s in de nabije toekomst goed moeten zijn voor het grootste deel van de Porsche-verkopen. Op de lange termijn moeten Porsche-productie én -producten CO2-neutraal opereren. Het merk streeft er namelijk naar een ‘zero impact company’ te zijn, maar de weg daar naartoe is lang.

De Nederlandse leveringen van de Taycan beginnen volgende maand. In een telefoongesprek met Porsche Nederland vertelt het merk dat er in Nederland 'honderden' besteld zijn. Specifiekere cijfers brengt Porsche niet naar buiten. Wel mogen we de verdeling tussen de Taycan 4S enerzijds en Turbo en Turbo S anderzijds prijsgeven: die is ongeveer 50/50.