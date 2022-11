Porsche Taycan op avontuur met speciale daktent

Als je op avontuur wil met een Porsche is de vorige week onthulde 911 Dakar wellicht de beste optie, maar ook met minder offroadwaardige Porsches kun je voortaan aan de drukte ontsnappen. Porsche heeft namelijk onlangs een daktent gepresenteerd voor diverse modellen en met de Taycan Cross Turismo is die nu in de praktijk getest. Een influencer die normaal de VS doorkruist in een 996 met een daktentje erop was één van de gelukkigen. Hij mocht een nachtje doorbrengen in de nieuwe tent op het dak van een Taycan Cross Turismo in de heuvels van Zuid-Californië. Het levert in elk geval een aantal mooie plaatjes op.

De Porsche Taycan Cross Turismo leent zich met zijn optionele dakrails goed voor een tripje met de daktent, maar de tent past ook modellen die geen dakrails hebben. Hij past ook op de 911, Macan, Cayenne en Panamera. Eenmaal opgezet is er plaats voor twee volwassenen, je hebt dan een oppervlak van 2,58 m bij 2,57 m en de tent is 1,18 m hoog. Het maximaal toegestane gewicht is 190 kilo als je dakrails hebt, zonder dakrails is het 140 kilo. In dat laatste geval moet je dus redelijk klein van stuk zijn als je er met z'n tweeën in wil. Ook zit flink doorscheuren er niet echt in als de tent op het dak bevestigd is, want harder dan 130 km/h rijden (met de tent uiteraard opgevouwen) is dan niet de bedoeling. De daktent kost grofweg €5.000.