Porsche Taycan in beeld

Onlangs liet Porsche weten dat de volgende generatie Macan alleen met een volledig elektrische aandrijflijn beschikbaar komt. Die stekker-Macan is bij lange na niet het enige elektrische model dat Porsche in de ontwikkelingskamers heeft staan. Later dit jaar presenteert het merk namelijk de Taycan, een Panamera-achtige EV die begin 2020 in de Nederlandse showrooms te vinden moet zijn.

De Taycan, die zijn leven begon als studiemodel Mission E, krijgt relatief kort na zijn marktintroductie gezelschap van de Taycan Cross Turismo, een auto die je moet zien als wat de Panamera Sport Turismo tot de reguliere Panamera is. De Taycans zouden een zo'n 600 pk krachtige elektrische aandrijflijn krijgen. Andere interessante cijfers: een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h behoort straks tot de mogelijkheden. Daarnaast moet de Taycan, volgens de NEDC-methode, meer dan 500 kilometer kunnen afleggen op een lading. Prijstechnisch moet de auto tussen de Cayenne en Panamera worden geplaatst. Let wel, dit is vóór belastingen. Omdat de hoogte van de bpm aan de CO2-uitstoot is gekoppeld, en de Taycans volledig elektrisch zijn, kan dat betekenen dat een Taycan in ons land op de prijslijst positieve verrassing kan worden. De Taycan rolt straks van de band in Zuffenhausen.