Porsche Taycan Cross Turismo verkent de 'Ring

Bijna een jaar geleden presenteerde Porsche zijn eerste EV: de Taycan. Van dat elektrische kanon bestaat tot op heden nog maar één carrosserievariant, maar zoals we van Porsche kunnen verwachten volgen er meer. Deze Taycan Cross Turismo is er daar eentje van.

Het is ondertussen geen verrassing meer dat Porsche met familie-uitbreiding komt voor de Taycan. De Cross Tursimo heeft zich namelijk al meerdere keren in het openbaar laten zien. De ontwikkelaars zijn nu echter een nieuwe testfase ingeslagen, want de Taycan Cross Turismo is gespot tijdens zijn testkilometers over de befaamde Duitse Nürburgring. De haarscherpe foto's laten zien dat de Cross Turismo er zin in heeft, want de elektrische Porsche duikt in volle vaart de bocht in.

Jammer genoeg kiest Porsche er nog steeds voor om de bilpartij met zwart folie in te pakken. De rode bestickering rondom de achterlichten moet de kijkers misleiden en ervoor zorgen dat het lijkt alsof de Taycan Cross Turismo gigantische achterlichten krijgt. De doorlopende balk die door het folie heen te zien is, bevestigt echter het vermoeden dat ook deze versie van een smalle lichtbalk voorzien wordt. Het grootste nieuws verstopt zich verder bij deze variant natuurlijk boven de lichtbalk: de Cross Tursimo krijgt een hogere kont met volwaardige achterklep. Op technisch vlak verwachten we geen grote verrassingen: daar gaat Porsche aan de slag met de ondertussen bekende techniek uit de reguliere Taycan. Het vermogen begint dus waarschijnlijk bij 530 pk (als 4S) en loopt op tot ten minste 761 pk (Turbo S). De actieradius schommelt zo rond de 400 kilometer.

De onthulling is nog niet officieel aangekondigd, maar naar alle waarschijnlijkheid hoeven we niet veel geduld meer te hebben.